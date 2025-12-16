VIDEO. "¡Ahí viene el campeón!": José Sosa y el reencuentro con las cocineras de Estudiantes

Tras los dos días libres que tuvo el plantel luego de consagrarse campeón ante Racing, Estudiantes volvió a los entrenamientos este martes en el turno vespertino. José Sosa y compañía se reencontraron con la gente del club, para celebrar juntos.

“¡Ahí viene el campeón!”, suena de fondo en la cocina del Country Club de City Bell mientras el “Principito” Sosa ingresa agitando la casaca y se funde en un abrazo con María y Helena, las cocineras.

La cercanía del plantel y el resto de los trabajadores del club se ve reflejada en las imágenes que las cocineras compartieron en sus redes sociales. Pero Sosa no fue el único.

Cetré “con ellas”

Edwiun Cetré también aprovechó la vuelta a los entrenamientos para tener un gesto muy especial con María y Helena. El colombiano llegó al sector para abrazarlas y entregarles la medalla obtenida el pasado sábado en Santiago del Estero.

Meses atrás, Cetré había contado que a las trabajadoras “las volvemos locas, son un amor”. Así, cada rincón pincharrata continuó celebrando la 15ª estrella obtenida, para enfocarse en el desafío que viene: el sábado 20 ante Platense por el Trofeo de Campeones.