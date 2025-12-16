Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los leones del Barba: pedí hoy gratis con EL DIA la lámina del campeón

Política y Economía

Diputados ya debate el Presupuesto y el oficialismo quiere tratarlo mañana en el recinto

La intención es conseguir rápido el dictamen que permita discutirlo en la sesión convocada para este miércoles

Diputados ya debate el Presupuesto y el oficialismo quiere tratarlo mañana en el recinto
16 de Diciembre de 2025 | 13:07

Escuchar esta nota

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por Alberto “Bertie” Benegas Lynch, arrancó este mediodía con el tratamiento de la Ley de Presupuesto y el oficialismo busca cerrar el debate con un trámite exprés para llevar el dictamen a la sesión especial convocada para mañana.

El jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, se mostró “contento” por el hecho de que el presidente Javier Milei envió al Congreso “un presupuesto con equilibrio fiscal, algo que debió haber pasado siempre en la historia argentina y no sucedió”.

“Este cambio estructural que nos da el equilibrio fiscal es que se gasta lo que ingresa. No vamos a estar gastando lo que no ingresa. Eso le da previsibilidad a todos los argentinos”, indicó.

“Le vamos a estar mostrando al mundo que somos un país serio, que tenemos un presupuesto, que sabemos cómo gastarlo y que lo gastamos equilibradamente en beneficio de todos los argentinos”, siguió.

Para Bornoroni, “este presupuesto ordena la vida de todos los argentinos, de los empresarios, de las PyMES y de los trabajadores”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?

Eldia.com gratis este domingo con toda la cobertura del Pincha Campeón

Autoexploración, deseo y pareja: la masturbación: entre la culpa, la religión y el cambio de paradigma

Organizar el amor: tiempos de contratos y matrimonios inteligentes

Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy domingo gratis con EL DIA

Las películas del año: las imprescindibles de un año donde el cine dio de qué hablar

VIDEO. El adiós a Héctor Alterio: emblema del teatro y el cine nacional

Mugre y suciedad tras los festejos de Estudiantes Campeón en el centro de La Plata
+ Leidas

Comienza la venta de entradas, con el 60% del estadio para el Pincha: lo que el hincha tiene que saber

Estudiantes vuelve al trabajo, con bajas y sin festejo programado: qué equipo pone Domínguez

Gimnasia aseguró la primera confirmación para 2026: una compra que le da confianza

La Provincia anunció que pagará el aguinaldo “antes de las fiestas”

VIDEO. ¡Se picó! El platense Tetaz y Piumato casi se van a las manos por la reforma laboral

Corina sufrió fractura de columna al viajar a Oslo

Invasión de "chinches de agua" en La Plata: por qué aparecieron, dónde se las ve y qué riesgos representan

Modo Libertadores: Estudiantes prepara el camino
Últimas noticias de Política y Economía

El dólar oficial sube luego que el Gobierno anunciara cambios en las bandas

Milei mete más cambios: quién es Darío Wassermann, el nuevo presidente del Banco Nación

Milei recibe a José Antonio Kast en la Casa Rosada

Investigan la muerte de un solado que cumplía tareas en la Residencia de Olivos
Información General
"Meter la mano en la lata": acusan a una madre de robarse $17 millones de una fiesta de egresados
Apuestas en línea: será obligatorio el reconocimiento facial
Un tercio de los usuarios reconoce hacer un uso problemático del celular
Los números de la suerte del martes 16 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
El Colegio de la Abogacía de La Plata despidió el 2025 con acto de cierre y balance de gestión
Espectáculos
La confesión de Ángela Leiva que descolocó a Mario Pergolini: “Toda cagada”
Diciembre trae los catálogos de la época: el top 10 de las películas navideñas más solicitadas
El nuevo desafío de Cristiano Ronaldo: una reconocida franquicia lo quiere en su película
Juan Darthés, feliz en Brasil: una foto que generó polémica y misterio
Los mandó al frente: Yanina Latorre contó picantes intimidades de MasterChef 
Policiales
“El delito siempre sale o sale”: robaron la caja fuerte de un colegio de La Plata
D’Onofrio negó desvíos en el sistema de la VTV
Marchan en La Plata y Rosario por las víctimas mortales del fentanilo
Acusado de un femicidio recibió prisión perpetua
VIDEO. Caravana tumbera y movilización a las fiscalías
Deportes
Ya venden entradas para la final Estudiantes vs Platense: quiénes pueden comprar, precios y cuándo se libera
¿Ventanilla o... pasillo?: Estudiantes saca micros y solventará al 50% los pasajes de los socios rumbo a San Nicolás
Zani para Ratto: Gimnasia lo abrazó y Zaniratto mañana pondrá la firma en Estancia Chica
Gimnasia aseguró la primera confirmación para 2026: una compra que le da confianza
Fin de año movido: entre el título y la continuidad del DT

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla