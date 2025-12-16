Diputados ya debate el Presupuesto y el oficialismo quiere tratarlo mañana en el recinto

Ya venden entradas para la final Estudiantes vs Platense: quiénes pueden comprar, precios y cuándo se libera
La intención es conseguir rápido el dictamen que permita discutirlo en la sesión convocada para este miércoles
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por Alberto “Bertie” Benegas Lynch, arrancó este mediodía con el tratamiento de la Ley de Presupuesto y el oficialismo busca cerrar el debate con un trámite exprés para llevar el dictamen a la sesión especial convocada para mañana.
El jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, se mostró “contento” por el hecho de que el presidente Javier Milei envió al Congreso “un presupuesto con equilibrio fiscal, algo que debió haber pasado siempre en la historia argentina y no sucedió”.
“Este cambio estructural que nos da el equilibrio fiscal es que se gasta lo que ingresa. No vamos a estar gastando lo que no ingresa. Eso le da previsibilidad a todos los argentinos”, indicó.
“Le vamos a estar mostrando al mundo que somos un país serio, que tenemos un presupuesto, que sabemos cómo gastarlo y que lo gastamos equilibradamente en beneficio de todos los argentinos”, siguió.
Para Bornoroni, “este presupuesto ordena la vida de todos los argentinos, de los empresarios, de las PyMES y de los trabajadores”.
