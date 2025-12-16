Convocan en La Plata a una emotiva actividad para recordar a Kim Gómez

Familiares, amigos y vecinos de La Plata convocaron a una jornada especial de homenaje en memoria de Kim Gómez, la niña de 7 años que fue asesinada en un hecho de inseguridad a principios de 2025, con el objetivo de "mantener vivo su recuerdo" y expresar cariño colectivo hacia su familia .

La actividad fue programada para el martes 23 de diciembre por la tarde y consistirá en una iniciativa simbólica en la que quienes deseen participar colgarán globos rosas a lo largo de un tramo de la ciudad, abarcando la calle 72 entre avenida 13 y calle 26.

Desde la organización invitaron a quienes no puedan concurrir a ese punto específico a sumarse desde sus hogares o cualquier espacio, colocando un globo rosa en memoria de Kim, con el lema: “Un globo rosa, un recuerdo compartido, una presencia que trasciende”.

La convocatoria se produce a casi diez meses del crimen que conmocionó a la ciudad y generó múltiples muestras de dolor y reclamos de justicia en toda la comunidad platense.

La muerte de Kim Gómez, ocurrida durante un intento de robo mientras esperaba con su madre en un vehículo en Altos de San Lorenzo, sigue siendo un punto de referencia en la discusión local sobre seguridad y justicia, y esta jornada busca honrar su memoria más allá de lo estrictamente judicial o político.