En Gimnasia siguen las negociaciones por el regreso de Nacho Fernández: los detalles de la nueva reunión
16 de Diciembre de 2025 | 17:45

La dirigencia de Gimnasia, encabezada por el nuevo Director Deportivo Germán Brunati, volvió a encontrarse con los representantes de Nacho Fernández en el marco de las negociaciones para cerrar el regreso del mediocampista al mens sana, aunque aún no alcanzaron un acuerdo

El encuentro se dio tras la confirmación de la continuidad de Fernando Zaniratto como entrenador principal, con la intención de avanzar también en el armado del plantel para la temporada 2026. La prioridad del club es traer de vuelta a Fernández, quien finaliza su contrato con River Plate el 31 de diciembre, y que ya sabe que no le renovarán vínculo en el Millonario

Si bien en esta segunda reunión no se cerró el contrato, las partes consideran que las charlas fueron positivas y que existe margen para continuar negociando cuestiones económicas y de duración del vínculo. El objetivo es concretar un acuerdo por dos años que posibilite la presencia del mediocampista desde el inicio de la pretemporada el 2 de enero en Estancia Chica

Fernández ya comunicó su deseo de volver a vestir la camiseta del Lobo como en sus primeros pasos, tras su paso por River, donde disputó más de 300 partidos, marcó goles y conquistó títulos, y ahora podría concretarse su retorno a la institución que lo vio nacer futbolísticamente. 

La negociación sigue abierta en las próximas semanas, con la intención de que tanto el club como el jugador y su entorno encuentren un punto de acuerdo antes de que empiece formalmente la actividad del plantel en 2026.

 

