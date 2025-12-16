Alarma por un principio de incendio en el Colegio Sagrado Corazón de La Plata

La comunidad educativa del Colegio Sagrado Corazón, de diagonal 78 y 58, se mantuvo en alerta por un principio de incendio este martes al mediodía. El hecho requirió la presencia de bomberos y personal del Comando de Patrullas.

Según trascendió, el principio de incendio tuvo lugar sobre calle 58, en el sector que está junto a la iglesia. Todo parece indicar que se habría generado por un cortocircuito que llegó hasta la zona de las calderas.

Por ello, se habría prendido fuego un calefón eléctrico y una heladera. “No hay heridos ni ninguna circunstancia grave”, señalaron.

El tránsito en la zona estuvo cortado por personal del Control Urbano mientras efectivos policiales y bomberos llevaban adelante la intervención que se extendió por poco más de una hora.

Mientras de a poco el tránsito se normalizaba, para las 14.30 hs la situación, indicaron, había sido controlada. Las clases no se interrumpieron ya que el siniestro no afectó la zona de las aulas.