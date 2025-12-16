Guardia alta: hay árbitros para la final Estudiantes - Platense por el Trofeo de Campeones en San Nicolás

Guardia alta: hay árbitros para la final Estudiantes - Platense en San Nicolás
AFA confirmó al árbitro para la final del Trofeo de Campeones entre Estudiantes y Platense, en el estadio San Nicolás. El partido tendrá lugar el sábado 20 a las 18 hs.
El árbitro será Leandro Rey Hilfer, acompañado por Cristian Navarro (árbitro asistente 1), Pablo González (árbitro asistente 2), Luis Lobo Medina (cuarto árbitro), Adrián Delbarba (quinto árbitro); mientras que en el VAR estará Pablo Dóvalo y AVAR Lucas Germanota. Lo transmitirá TNT Sport y ESPN.
El Pincha llegó a la final tras consagrarse campeón del Torneo Clausura ante Racing. Platense, por su parte, hizo lo propio ante Huracán en el Torneo Apertura.
En este partido, en caso de igualdad en los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos con dos tiempos de 15 minutos y de persistir la igualdad se ejecutará una serie de tiros desde el punto de penal.
