Dos patrulleros de la Bonaerense protagonizaron un brutal choque en una persecución: cuatro agentes heridos

Durante una persecución policial de película, dos móviles de la Policía de la Provincia de Buenos Aires colisionaron entre sí en la vía pública, en un episodio que se registró mientras los efectivos intentaban interceptar a sospechosos en fuga.

El incidente se dio en el marco de una investigación criminal que involucraba a delincuentes que huían tras un hecho delictivo. Ambos patrulleros, uno de la fuerza bonaerense y otro de la Policía de la Ciudad que había colaborado en el operativo, quedaron impactados en un choque fortuito al intentar coordinar sus maniobras para detener a los sospechosos.

A raíz del fuerte impacto, cuatro agentes resultaron con lesiones de diversa consideración, entre ellos dos pertenecientes a la Policía Bonaerense y dos de la Policía de la Ciudad, aunque todos fueron asistidos y se encuentran fuera de peligro, según los partes oficiales.

Los dos presuntos delincuentes que eran perseguidos también sufrieron heridas menores y quedaron detenidos tras el accidente, completando así el accionar policial iniciado al advertirse la fuga del vehículo que intentaban interceptar.

El choque no provocó grandes complicaciones de tránsito, pero dejó en evidencia los riesgos que implican las persecuciones a alta velocidad en zonas urbanas, así como la coordinación entre distintas fuerzas que participan de estos operativos.