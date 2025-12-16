El duro descargo de Rocío Marengo tras las críticas por una salida mientras su hijo está internado

A dos semanas de haberse convertido en madre, Rocío Marengo quedó en el centro de la polémica luego de mostrarse en una salida nocturna mientras su hijo, Isidro Fort Marengo, sigue internado en neonatología tras haber nacido de manera prematura.

Todo comenzó el último fin de semana, cuando la mediática recibió el alta médica y compartió en sus redes sociales un video en el que se la veía muy producida, con pantalón de cuero y remera de lentejuelas. Como el bebé -fruto de su relación con el empresario Eduardo Fort- aún necesita asistencia respiratoria y controles médicos, la publicación generó una ola de cuestionamientos.

Durante varios días, Marengo fue duramente criticada por salir a comer mientras su hijo seguía internado. Agobiada por los comentarios, decidió hacer un extenso descargo en su cuenta de Instagram para defender su rol como madre primeriza.

“La gran mentira de las redes”, comenzó escribiendo la pareja de Eduardo Fort, hermano del fallecido Ricardo Fort. “Mostras un video vestida que salís a comer con tu familia y te juzgan de mala madre, sin saber cómo estás por dentro, te pones una remerita con lentejuelas y aseguran que te estás cagando de risa, como si la ropa dijera algo”, expresó.

Rocío contó que atravesó un embarazo de riesgo y fue contundente: “Si quieren les muestro los coágulos y las hemorragias que tuve todos estos meses para que sepan algo más de mí antes de opinar”. Acto seguido, explicó el motivo del nacimiento prematuro de su hijo: “Se me desprendió la placenta y tampoco lo mostré ni lo conté. El parto fue de urgencia, con Isi corrimos riesgo de vida”.

“Claramente no entienden y no pasaron por algo similar, si no, no se animarían a opinar”, remarcó. Y cerró con una afirmación contundente sobre su maternidad: “Sepan que jamás me harán dudar de mi rol como mamá, soy la mejor”. Para llevar tranquilidad, Marengo también adelantó que la internación de su hijo está llegando a su fin: “Busqué a mi bebé con todo mi amor, paciencia y fuerza, Isidro está muy bien, es cuestión de días y nos vamos a casa”.

Además del descargo, la mediática compartió en sus redes una nueva imagen de Isidro en el Sanatorio Otamendi, donde permanece internado, y otra junto a sus amigas, quienes la acompañan y apoyan en este delicado momento.