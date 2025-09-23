La ANMAT prohibió varios productos cosméticos de diferentes marcas

VIDEO. Con los gremios, Kicillof llamó al peronismo a unirse en octubre
Fue ante la falta de inscripción en el organismo, por lo que se los considera de procedencia ilegítima
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso y comercialización de una serie de productos cosméticos por considerarlos ilegítimos al no contar con la correspondiente inscripción en el organismo.
A través de la Disposición 6991/25, la ANMAT resolvió prohibir el uso, la comercialización, la publicidad, la publicación en plataformas de venta en línea y la distribución en todo el territorio nacional de los siguientes productos cosméticos:
Según se indicó, la medida aplica para todas las presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, debido a que se trata de productos ilegítimos no inscriptos ante ANMAT.
Esta falta de inscripción implica que no se conoce el establecimiento a cargo de su elaboración, por lo que resulta imposible brindar garantías sobre su seguridad y eficacia.
