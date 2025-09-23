La ANMAT prohibió varios productos cosméticos de diferentes marcas

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso y comercialización de una serie de productos cosméticos por considerarlos ilegítimos al no contar con la correspondiente inscripción en el organismo.

A través de la Disposición 6991/25, la ANMAT resolvió prohibir el uso, la comercialización, la publicidad, la publicación en plataformas de venta en línea y la distribución en todo el territorio nacional de los siguientes productos cosméticos:

Crema azelaic acid suspension 10% marca THE ORDINARY.

Emulsión skin control rosacea ácido azelaico marca VIVA DERMO SKIN CARE.

Crema Control Anti acné con Ácido Azelaico marca BLENIE Cosmética Natural.

Serum facial Azelaic Topical acid marca KISO CARE.

Crema A-CONTROL Azelaic Acid marca NINE LESS.

Serum azelaic acid 10+ Hyaluron redness soothing marca ANUA.

Crema facial SUPRA AZELAIC ACID marca ZEALSEA.

Crema booster 10% azelaic acid marca PAULA’S CHOICE.

Suero azelaic acid 10 AZ marca COS DE BAHA.

Crema para el acné 14% Azelaic Acid marca BECHOICEN.

Según se indicó, la medida aplica para todas las presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos, debido a que se trata de productos ilegítimos no inscriptos ante ANMAT.

Esta falta de inscripción implica que no se conoce el establecimiento a cargo de su elaboración, por lo que resulta imposible brindar garantías sobre su seguridad y eficacia.