En el Gobierno creen que la reforma laboral va a salir, pero con cambios pedidos por la oposición

El Gobierno comenzó a desplegar la estrategia para tratar de darle media sanción en el Senado a la reforma laboral, que en diciembre logró el despacho en comisión y será tratada por el cuerpo en la primera semana de febrero. Pero en el equipo del Presidente dudan de que el proyecto pueda resistir las modificaciones que propondría no solo la oposición dura como el kirchnerismo, sino también las provincias que dialogan con el Ejecutivo.
Hasta ahora -salvo la resistencia de los gremios, el kirchnerismo y la izquierda- las mayores críticas a la iniciativa no se encuentran en el articulado que modifica la legislación laboral. Sino en el capítulo tributario y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
En lo tributario, se destaca la reducción de la alícuota de Ganancias para las Sociedades que impactaría en una caída de la recaudación de las provincias. Y además está la creación del Fondo de Asistencia Laboral, que le quitaría recursos a la ANSES al desviar el destino de un porcentaje de los aportes patronales a la financiación de ese fondo.
Un importante sector del Poder Ejecutivo, entre los que se encuentra la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, se muestra abierto a escuchar observaciones de los actores que mantienen reparos con el proyecto que diseñó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
“Si no modifica el espíritu de la reforma, podemos conversar”, admitió ayer un funcionario involucrado en las negociaciones.
Pero esta posición es resistida por otros actores del círculo íntimo de Milei, que consideran que el articulado ya se vio sometido a cambios durante el proceso de redacción.
Sin embargo, en el Senado funcionará durante la segunda semana de enero un equipo a cargo de la abogada Josefina Tajes para discutir y estudiar las objeciones de los sectores que proponen alternativas.
Por su parte, la CGT tendría definido participar de las reuniones que se activarán en el Senado, aunque aún no resolvió si enviará dirigentes de primera o de segunda línea, e incluso no descartan directamente facultar para esa gestión a los abogados laboralistas que los asesoran.
En paralelo, el ministro del Interior, Diego Santilli, estuvo en la provincia de Chubut para entrevistarse con el gobernador Ignacio Torres y dar inicio a la ronda de visitas al interior durante este mes.
Pero el Gobernador planteó dudas con respecto a la reforma laboral, según revelaron ayer voceros del ejecutivo provincial a los medios chubutenses.
El ministro continuará con sus recorridas por el país en búsqueda de los consensos necesarios que le permitan aprobar la Reforma Laboral por las provincias de Chaco y Mendoza.
El próximo lunes Santilli viajará a la ciudad de Resistencia para entrevistarse con el gobernador Leandro Zdero y el jueves hará lo propio en Mendoza junto a Alfredo Cornejo.
