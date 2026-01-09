Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Impuesto automotor

Los vehículos modelo 2014 y 2015 pasan a tributar en el municipio

La provincia transfirió los automotores a las comunas / El Dia

9 de Enero de 2026 | 02:05
La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) transfirió los automotores modelo/año 2014y 2015 a los municipios donde se encuentran radicados, por lo que desde este año los vehículos comenzarán a tributar el Impuesto Automotor en la órbita municipal.

La medida se enmarca en lo dispuesto por el Artículo 34 de la Ley Impositiva Provincial N° 15.558, que establece: “En el año 2026 la transferencia a los Municipios del impuesto a los Automotores, en los términos previstos en el Capítulo III de la Ley Nº 13.010, alcanzará a los vehículos correspondientes a los modelos-año 1990 a 2015”.

El año pasado no se produjo la transferencia de automotores debido a la prórroga de la Ley Impositiva de la Provincia de Buenos Aires correspondiente al año 2024.

Para saber dónde se encuentra radicado un vehículo, el usuario debe ingresar al enlace: https://www.dnrpa.gov.ar/portal_dnrpa/radicacion2.php. En caso de haber sido transferido al Municipio de La Plata, es posible descargar las boletas de pago y abonarlas desde el Portal de Autogestión de la Agencia Platense de Recaudación (APR) de manera simple y rápida haciendo clic en “Consultar y pagar”.

Asimismo, desde el organismo municipal se informó que los padrones se encuentran en proceso de configuración, por lo que las liquidaciones estarán disponibles a la brevedad, y que el vencimiento de la cuota 1 y del saldo anual de los automotores 2014 y 2015 operará el próximo 10 de abril.

Por último, se aclaró que las deudas que pudieran registrar los automotores descentralizados 2014 y 2015 —tanto de ejercicios anteriores como de 2026— se encuentran en proceso de migración, por lo que los resultados de las consultas realizadas en la web no implican necesariamente que el vehículo se encuentre libre de deuda.

