Los vehículos modelo 2014 y 2015 pasan a tributar en el municipio

Aumento a estatales y docentes: gremios presionan y piden formalmente reabrir urgente la negociación
Aumento a estatales y docentes: gremios presionan y piden formalmente reabrir urgente la negociación
Adultos mayores internados, en abandono: sin visitas e incluso, hasta mueren solos
Picada mortal en el Bosque: la Justicia rechazó detener al condenado por la muerte de Iván Gómez
Con 500 extras y 200 técnicos: cuándo y en qué lugares de La Plata se filmará la nueva miniserie de Netflix
Fotos y video | Platenses celebraron el Día del Gauchito Gil: un ritual popular cargado de color y mitos
¡A los tumbos! El video del choque del Eugenia Rolón, la influencer cercana a Milei: estaba alcoholizada
El Zorro, tachado en el Lobo: Coccaro jugará en Newell's y Gimnasia buscará otro 9
Eduardo Domínguez puso el gancho y Estudiantes tiene "Barba" para rato
Intento de abuso en las duchas de en un camping de Berisso: la gente redujo al acusado
Dramático rescate a Martín Demichelis y sus hijos en Punta del Este: entraron al mar y no pudieron salir
¿Un tapado? Quien es el lateral izquierdo al que le apunta Domínguez para el Pincha
“Sería el colmo que la Justicia se desdiga”: Julieta Prandi ante la apelación de Contardi
Salen a la luz imágenes de Romina Gaetani pidiendo auxilio y la Justicia le otorgó la perimetral contra su ex
Detuvieron nuevamente al adolescente acusado de abuso sexual contra una nena de 5 años en La Plata
Estalló el verano en un mayorista de La Plata: mecheros intentaron robar 24 protectores solares
La VTV, antes del aumento: impacto de la nueva tarifa, arreglos del auto y bronca en La Plata
"Me hizo mejor persona": Juan Pintado se despidió del Lobo y ya fue presentado en Nacional
“Suave”: la nueva filosofía de vida de Christian Petersen tras la falla multiorgánica
“Vamos a hacerlo salir": Maxi López explicó su polémica frase tras las críticas por el nacimiento de su hijo
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes también en Capital Federal y el Gran Buenos Aires
Chiqui Tapia saca músculo político y se junta con intendentes del PJ
VIDEO.- Tomaba café en la vereda y le cayó encima un blindex que se desprendió de un edificio
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
VIDEO. Griselda Siciliani, a calzón quitado: "Me lo confirmó", dijo sobre la infidelidad de Luciano Castro
Pese a intentos por salvarlo, murió el chico de 15 años que presentaba signos de ahorcamiento
Argentina deberá pagarle al FMI unos USD 13.500 millones por intereses en el próximo quinquenio
Incendios en Provincia de Buenos Aires: peligro extremo por zonas y mapa actualizado
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) transfirió los automotores modelo/año 2014y 2015 a los municipios donde se encuentran radicados, por lo que desde este año los vehículos comenzarán a tributar el Impuesto Automotor en la órbita municipal.
La medida se enmarca en lo dispuesto por el Artículo 34 de la Ley Impositiva Provincial N° 15.558, que establece: “En el año 2026 la transferencia a los Municipios del impuesto a los Automotores, en los términos previstos en el Capítulo III de la Ley Nº 13.010, alcanzará a los vehículos correspondientes a los modelos-año 1990 a 2015”.
El año pasado no se produjo la transferencia de automotores debido a la prórroga de la Ley Impositiva de la Provincia de Buenos Aires correspondiente al año 2024.
Para saber dónde se encuentra radicado un vehículo, el usuario debe ingresar al enlace: https://www.dnrpa.gov.ar/portal_dnrpa/radicacion2.php. En caso de haber sido transferido al Municipio de La Plata, es posible descargar las boletas de pago y abonarlas desde el Portal de Autogestión de la Agencia Platense de Recaudación (APR) de manera simple y rápida haciendo clic en “Consultar y pagar”.
Asimismo, desde el organismo municipal se informó que los padrones se encuentran en proceso de configuración, por lo que las liquidaciones estarán disponibles a la brevedad, y que el vencimiento de la cuota 1 y del saldo anual de los automotores 2014 y 2015 operará el próximo 10 de abril.
Por último, se aclaró que las deudas que pudieran registrar los automotores descentralizados 2014 y 2015 —tanto de ejercicios anteriores como de 2026— se encuentran en proceso de migración, por lo que los resultados de las consultas realizadas en la web no implican necesariamente que el vehículo se encuentre libre de deuda.
LE PUEDE INTERESAR
Aumento de la VTV: bronca entre los conductores
LE PUEDE INTERESAR
Puede faltar agua en Ensenada por obras de empalme de cañerías
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí