La Ciudad |El animal es muy querido en la zona

Punta Lara movilizada por la desaparición del carpincho “Poroto”

“Poroto” el carpincho

9 de Enero de 2026 | 02:07
El paradero de “Poroto”, “el carpincho más famoso” de Punta Lara preocupa a toda la localidad. Es que desde el martes por la noche no se sabe nada del simpático animal que suele ser visto por las inmediaciones del arroyo Miguelín. Su familia adoptiva inició una búsqueda desesperada y pidió colaboración a la comunidad ante cualquier dato que permita dar con su paradero, incluso ofrecieron una recompensa a quienes colaboren con su búsqueda.

Según relataron, el capibara se perdió cerca de las 21.30, cuando se alejó por la zona de las calles 15 y 118, costeando el arroyo Miguelín, un sector habitual de paso para animales silvestres. “Poroto” es fácilmente identificable: pesa alrededor de 40 kilos y tiene una cicatriz visible en la panza que lo diferencia del resto de los de su especie.

“Poroto” es muy querido por toda la comunidad de Ensenada. Fue criado allí desde que era apenas un cachorro y con el paso del tiempo se convirtió en una “celebridad” local. Los vecinos que solían verlo circular con tranquilidad por la zona lo adoran, por lo que en las últimas horas un hondo pesar se extendió entre todos ellos.

“Si lo ven o lo tienen, por favor devuélvanlo. Lo criamos desde que era un bebé y lo extrañamos mucho”, expresaron con angustia en el lugar donde lo criaron.

Para incentivar la ayuda, la familia ofreció una recompensa de 500 mil pesos para quien aporte datos certeros que permitan encontrar al carpincho de Punta Lara o facilitar su regreso sano y salvo.

Cualquier información sobre el paradero del querido “Poroto” puede comunicarse al 221-589-6647, informaron quienes están buscándolo intensamente.

