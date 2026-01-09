Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Datos del Indec

El fuerte retroceso de la industria y la construcción
9 de Enero de 2026 | 01:50
Edición impresa

Tanto la industria como la construcción registraron fuertes caídas en noviembre de 2025. En el primer caso la caída le dio continuidad a una tendencia negativa de larga data, pero en el segundo, la retracción le puso freno a un año mayormente positivo. Para entender mejor la situación de cada uno, es mejor analizarlos por separado.

En lo que respecta a la actividad industrial, los números reflejaron en noviembre el peor desempeño del 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De acuerdo con el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI), el nivel general presentó una caída interanual del 8,7% y profundizó una tendencia negativa que se observó a lo largo de todo el año.

En paralelo al retroceso industrial, la actividad de la construcción también presentó una caída en noviembre, según el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) que publica el Indec. El nivel general del índice registró una disminución interanual del 4,7%, lo que puso fin a una larga tendencia de diez meses positivos en la comparación interanual. En la variación mensual desestacionalizada, el indicador también presentó una baja (-4,1%).

Quince de las dieciséis divisiones de la industria registraron caídas. La mayor baja se verificó en “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, con un retroceso del 23,%.

 

