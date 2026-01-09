El fuerte retroceso de la industria y la construcción

Caracas libera a un grupo de presos venezolanos y extranjeros
Caracas libera a un grupo de presos venezolanos y extranjeros
Adultos mayores internados, en abandono: sin visitas e incluso, hasta mueren solos
Invasión de barigüís: la mosca que muerde avanza en la Región
La Provincia rechazó el plan de Nación para privatizar hospitales
Nuevo paradigma: otro menor inimputable con una orden judicial de encierro
“El futuro es nuestro”: qué se sabe de la súper producción de Netflix que se rodará en La Plata
Todo sobre la nueva modalidad de estafa que circula por WhatsApp
“Soy un therian”: qué significa identificarse como animal en un mundo que insiste en lo humano
Micros de la Región necesitan eficiencia, puntualidad y confort
Piden suspender la investigación que involucra al tesorero de la AFA
En el Gobierno creen que la reforma laboral va a salir, pero con cambios pedidos por la oposición
Chiqui Tapia saca músculo político y se junta con intendentes del PJ
Gremios presionan para reabrir la negociación salarial en la Provincia
Suben los mercados a la espera del pago de un importante vencimiento
Dengue: habilitan la vacunación gratuita en los CAPS de la Ciudad
Punta Lara movilizada por la desaparición del carpincho “Poroto”
Los vehículos modelo 2014 y 2015 pasan a tributar en el municipio
Puede faltar agua en Ensenada por obras de empalme de cañerías
Convocatoria al 2º Festival de Cine Internacional Independiente de Villa Elisa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Tanto la industria como la construcción registraron fuertes caídas en noviembre de 2025. En el primer caso la caída le dio continuidad a una tendencia negativa de larga data, pero en el segundo, la retracción le puso freno a un año mayormente positivo. Para entender mejor la situación de cada uno, es mejor analizarlos por separado.
En lo que respecta a la actividad industrial, los números reflejaron en noviembre el peor desempeño del 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De acuerdo con el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI), el nivel general presentó una caída interanual del 8,7% y profundizó una tendencia negativa que se observó a lo largo de todo el año.
En paralelo al retroceso industrial, la actividad de la construcción también presentó una caída en noviembre, según el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) que publica el Indec. El nivel general del índice registró una disminución interanual del 4,7%, lo que puso fin a una larga tendencia de diez meses positivos en la comparación interanual. En la variación mensual desestacionalizada, el indicador también presentó una baja (-4,1%).
Quince de las dieciséis divisiones de la industria registraron caídas. La mayor baja se verificó en “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, con un retroceso del 23,%.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí