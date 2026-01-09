Jefe comunal de la UCR, en llamas contra Adorni

Funcionarios y legisladores libertarios volvieron en las últimas horas a poner el foco sobre las tasas que cobran los municipios.

“Es interesante entender cómo operan algunos intendentes, expoliando a los que intentan cada día salir adelante, invirtiendo, contratando y produciendo”, dijo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. También salió con los tapones de punta la senadora nacional Patricia Bullrich.

Cansados de ser blancos de los cuestionamientos libertarios, uno de los alcaldes que salió a responder fue Nahuel Mittelbach, el radical que gobierna Florentino Ameghino. “Más del 70% de la presión tributaria es nacional; más del 20% provincial y menos del 10 por ciento municipal”, detalló el jefe comunal.

Y continuó: “El agro sigue pagando retenciones (muchos fundiéndose inundados en nuestra región) y no son capaces de cortar el pasto de las banquinas de las rutas nacionales. Ah, pero los municipios y coso. Fin”.