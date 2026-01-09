Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Polémica por las tasas

Jefe comunal de la UCR, en llamas contra Adorni

Jefe comunal de la UCR, en llamas contra Adorni

nahuel mittelbach

9 de Enero de 2026 | 01:53
Edición impresa

Funcionarios y legisladores libertarios volvieron en las últimas horas a poner el foco sobre las tasas que cobran los municipios.

“Es interesante entender cómo operan algunos intendentes, expoliando a los que intentan cada día salir adelante, invirtiendo, contratando y produciendo”, dijo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. También salió con los tapones de punta la senadora nacional Patricia Bullrich.

Cansados de ser blancos de los cuestionamientos libertarios, uno de los alcaldes que salió a responder fue Nahuel Mittelbach, el radical que gobierna Florentino Ameghino. “Más del 70% de la presión tributaria es nacional; más del 20% provincial y menos del 10 por ciento municipal”, detalló el jefe comunal.

Y continuó: “El agro sigue pagando retenciones (muchos fundiéndose inundados en nuestra región) y no son capaces de cortar el pasto de las banquinas de las rutas nacionales. Ah, pero los municipios y coso. Fin”.

 

