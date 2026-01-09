Caracas libera a un grupo de presos venezolanos y extranjeros
Caracas libera a un grupo de presos venezolanos y extranjeros
Adultos mayores internados, en abandono: sin visitas e incluso, hasta mueren solos
Invasión de barigüís: la mosca que muerde avanza en la Región
La Provincia rechazó el plan de Nación para privatizar hospitales
Nuevo paradigma: otro menor inimputable con una orden judicial de encierro
“El futuro es nuestro”: qué se sabe de la súper producción de Netflix que se rodará en La Plata
Todo sobre la nueva modalidad de estafa que circula por WhatsApp
“Soy un therian”: qué significa identificarse como animal en un mundo que insiste en lo humano
Micros de la Región necesitan eficiencia, puntualidad y confort
Piden suspender la investigación que involucra al tesorero de la AFA
En el Gobierno creen que la reforma laboral va a salir, pero con cambios pedidos por la oposición
Chiqui Tapia saca músculo político y se junta con intendentes del PJ
Gremios presionan para reabrir la negociación salarial en la Provincia
Suben los mercados a la espera del pago de un importante vencimiento
Dengue: habilitan la vacunación gratuita en los CAPS de la Ciudad
Punta Lara movilizada por la desaparición del carpincho “Poroto”
Los vehículos modelo 2014 y 2015 pasan a tributar en el municipio
Puede faltar agua en Ensenada por obras de empalme de cañerías
Convocatoria al 2º Festival de Cine Internacional Independiente de Villa Elisa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En los centros de atención primaria de la salud (CAPS) de la Región se encuentra habilitada la aplicación gratuita de la vacuna contra el dengue, para personas de entre 15 y 59 años que residan en la provincia de Buenos Aires y opten por aplicársela.
Desde el municipio se informó que el esquema de vacunación contempla dos dosis, con un intervalo de tres meses entre cada una. En el caso de las personas que hayan transitado la enfermedad, se recomienda esperar al menos seis meses desde el inicio de los síntomas antes de aplicarse la vacuna. También se recordó que sólo está contraindicada durante el embarazo y período de lactancia, como así también para personas inmunocomprometidas o en tratamientos con quimioterapia o corticoides en altas dosis.
Para la aplicación de la vacuna se aclaró que no es necesaria la inscripción en la app Mi Salud Digital Bonaerense, una campaña que lanzó el Gobierno provincial mediante la cual se envía por correo electrónico un turno y el enlace con los vacunatorios habilitados a los que se puede concurrir.
Si bien la inmunización disminuye el riesgo de desarrollar dengue grave y la hospitalización, no previene por completo la infección, por lo que resulta fundamental sostener las acciones de descacharrado y prevención.
Para prevenir el dengue es clave eliminar recipientes con agua estancada, tapar tanques y cisternas, aplicarse repelente y renovarlo, colocar mosquiteros, usar ropa clara, y girar, lavar o descartar objetos capaces de acumular agua.
Los síntomas más frecuentes de la enfermedad son fiebre alta, dolor de cabeza y detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas o vómitos, cansancio intenso y manchas en la piel.
LE PUEDE INTERESAR
Punta Lara movilizada por la desaparición del carpincho “Poroto”
LE PUEDE INTERESAR
Devoción y bailes de los fieles del Gauchito Gil
En caso de presentar dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado (nariz, encías, orina), somnolencia o irritabilidad o dificultad para respirar, se debe realizar una consulta inmediata. Además, es importante no automedicarse y evitar el ibuprofeno y la aspirina.
El dengue es una enfermedad infecciosa transmitida principalmente por la picadura del mosquito Aedes Aegypti, que adquiere el virus al alimentarse de personas con la enfermedad, y lo transmite al picar a otras. El contagio no ocurre de persona a persona.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí