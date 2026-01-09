Dengue: habilitan la vacunación gratuita en los CAPS de la Ciudad

La vacunación es gratuita y está destinada a personas de entre 15 y 59 años que residan en la provincia de Buenos Aires / El Dia

En los centros de atención primaria de la salud (CAPS) de la Región se encuentra habilitada la aplicación gratuita de la vacuna contra el dengue, para personas de entre 15 y 59 años que residan en la provincia de Buenos Aires y opten por aplicársela.

Desde el municipio se informó que el esquema de vacunación contempla dos dosis, con un intervalo de tres meses entre cada una. En el caso de las personas que hayan transitado la enfermedad, se recomienda esperar al menos seis meses desde el inicio de los síntomas antes de aplicarse la vacuna. También se recordó que sólo está contraindicada durante el embarazo y período de lactancia, como así también para personas inmunocomprometidas o en tratamientos con quimioterapia o corticoides en altas dosis.

Para la aplicación de la vacuna se aclaró que no es necesaria la inscripción en la app Mi Salud Digital Bonaerense, una campaña que lanzó el Gobierno provincial mediante la cual se envía por correo electrónico un turno y el enlace con los vacunatorios habilitados a los que se puede concurrir.

Si bien la inmunización disminuye el riesgo de desarrollar dengue grave y la hospitalización, no previene por completo la infección, por lo que resulta fundamental sostener las acciones de descacharrado y prevención.

Síntomas y prevención

Para prevenir el dengue es clave eliminar recipientes con agua estancada, tapar tanques y cisternas, aplicarse repelente y renovarlo, colocar mosquiteros, usar ropa clara, y girar, lavar o descartar objetos capaces de acumular agua.

Los síntomas más frecuentes de la enfermedad son fiebre alta, dolor de cabeza y detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas o vómitos, cansancio intenso y manchas en la piel.

En caso de presentar dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado (nariz, encías, orina), somnolencia o irritabilidad o dificultad para respirar, se debe realizar una consulta inmediata. Además, es importante no automedicarse y evitar el ibuprofeno y la aspirina.

El dengue es una enfermedad infecciosa transmitida principalmente por la picadura del mosquito Aedes Aegypti, que adquiere el virus al alimentarse de personas con la enfermedad, y lo transmite al picar a otras. El contagio no ocurre de persona a persona.