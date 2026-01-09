Invasión de barigüís: la mosca que muerde avanza en la Región

El barigüí, un pequeño insecto volador conocido como por muchos como “mosquita negra”, parece haber experimentado este verano una explosión poblacional que lo ha llevado a ganar terreno sobre la región Lo cierto es que en las últimas semanas su presencia se intensificó en la cuenca del río Salado alcanzando incluso el Área Metropolitana, donde numerosos vecinos se han visto sorprendidos por su agresividad.

Propia de provincias como Salta, Chaco, Formosa y Corrientes, la especie comenzó a colonizar hace unos veinte años el centro del país. Las crecidas de ríos, las lluvias intensas y las condiciones de calor y humedad generaron el escenario ideal para su proliferación. De ahí que su avance hacia territorio bonaerense es considerado por algunos especialistas como “otro efecto de la tropicalización” del clima en la región.

Más pequeño que un mosquito común, lo que hace que muchas veces pasa desapercibido o se lo confunda con un insecto menor, tiene sin embargo una forma de alimentarse que se hace notar. Y es que el barigüí no pica: muerde. Con pequeñas garras corta la piel y se alimenta de la sangre que brota de la herida, lo que provoca más dolor e irritación. Esa mordedura deja una pequeña lesión abierta que puede tardar en cicatrizar y aumenta el riesgo de infección si la persona se rasca.

Aunque al principio su mordedura puede no sentirse, porque aplica un anestésico en la piel, al poco tiempo produce dolor, enrojecimiento, hinchazón y una intensa picazón que en ocasiones se extiende durante varios días. También suele dejar manchas rojas y heridas costrosas.

En personas alérgicas, la reacción la mordedura del barigüí puede ser más fuerte, con inflamación marcada e incluso fiebre. Y aunque no transmite enfermedades, expertos advierten que por sus características existe riesgo de que la herida se infecte complicando la situación.

DE DIFÍCIL CONTROL

Como explican especialistas en control de plagas, si bien las lluvias intensas y la crecida de ríos favorecen su explosión poblacional, el barigüí -a diferencia de los mosquitos- no se reproduce en agua estancada, lo que lo torna más difícil de erradicar.

“Pone unas larvas que crecen adheridas a piedras y vegetación en ríos y arroyos con aguas en movimiento, lo que vuelve poco efectiva la fumigación tradicional. Y el control del insecto adulto tiene bajo impacto”, cuentan al remarcar que la principal herramienta es la prevención.

“Cuando el agua confluye hacia cursos de agua con buen caudal, bien oxigenados, ahí se crían las larvas”, explica el entomólogo Guillermo Tarelli, quien señala que la especie empezó a colonizar la provincia de Buenos Aires hace unos veinte años producto de las inundaciones del Río Salado y hay localidades de su cuenca que conviven con el problema desde hace tiempo, como es el caso de Junín.

CÓMO MANEJARSE

Frente a su avance, las recomendaciones médicas pasan esencialmente por tomar algunas medidas preventivas para no ser presa de sus mordeduras y, en caso de sufrirlas, evitar rascarse para que no deriven en una infección.

“A diferencia del mosquito común, el barigüí no pica, sino que corta la piel para alimentarse de sangre, lo que provoca más dolor e irritación. Y aunque generalmente no transmite enfermedades graves, sus mordeduras pueden causar infecciones si se rasca la zona”, explica la médica dermatóloga Yael Borojovich.

Para reducir el riesgo de ser presa de ellos, la especialista recomienda usar repelentes —preferentemente con DEET en alta concentración, aunque su eficacia es menor que contra los mosquitos—, vestir ropa de mangas largas y pantalones largos, y evitar actividades cerca de ríos y arroyos, en especial durante las primeras horas del día y al atardecer, que es cuando los barigüís tienen más actividad.

En caso de sufrir una mordedura, Borojovich indica “lavar la zona con agua y jabón, aplicar hielo o compresas frías para bajar la inflamación, usar cremas calmantes o antihistamínicas, evitar rascarse para no infectar la herida. y, ante una reacción alérgica fuerte, consultar a un médico”.