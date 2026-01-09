Economistas cruzan a Caputo por la deuda

Caracas libera a un grupo de presos venezolanos y extranjeros
Caracas libera a un grupo de presos venezolanos y extranjeros
Adultos mayores internados, en abandono: sin visitas e incluso, hasta mueren solos
Invasión de barigüís: la mosca que muerde avanza en la Región
La Provincia rechazó el plan de Nación para privatizar hospitales
Nuevo paradigma: otro menor inimputable con una orden judicial de encierro
“El futuro es nuestro”: qué se sabe de la súper producción de Netflix que se rodará en La Plata
Todo sobre la nueva modalidad de estafa que circula por WhatsApp
“Soy un therian”: qué significa identificarse como animal en un mundo que insiste en lo humano
Micros de la Región necesitan eficiencia, puntualidad y confort
Piden suspender la investigación que involucra al tesorero de la AFA
En el Gobierno creen que la reforma laboral va a salir, pero con cambios pedidos por la oposición
Chiqui Tapia saca músculo político y se junta con intendentes del PJ
Gremios presionan para reabrir la negociación salarial en la Provincia
Suben los mercados a la espera del pago de un importante vencimiento
Dengue: habilitan la vacunación gratuita en los CAPS de la Ciudad
Punta Lara movilizada por la desaparición del carpincho “Poroto”
Los vehículos modelo 2014 y 2015 pasan a tributar en el municipio
Puede faltar agua en Ensenada por obras de empalme de cañerías
Convocatoria al 2º Festival de Cine Internacional Independiente de Villa Elisa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El ministro de Economía, Luis Caputo, cruzó fuerte a la oposición política que cuestionó el crédito por U$S3.000 millones que tomó para pagar el vencimiento de mañana, pero en sentido contrario economistas profesionales afirman que la operación incrementa el pasivo del país.
“Se tomaron U$S3.000 millones más U$S910 millones el mes pasado (con el BONAR2029). Vencen U$S4.200 millones, pero de capital son U$S2.700 millones Por lo tanto, habrá crecimiento neto de deuda. Pero no es problema, es algo normal a estos niveles de deuda. Hay que terminar con la épica del relato”, lanzó Christian Buteler.
En un sentido similar se pronunció Carlos Rodríguez, ex asesor del presidente Javier Milei: “Los 4.300 millones que hay que pagar el viernes incluyen intereses además de amortización. O sea que si se paga parte con el REPO, la deuda total aumentaría por la diferencia entre los intereses y el aporte genuino de Tesoro (unos U$S1.300 millones)”.
“La amortización pagada con otra deuda no cambia la deuda total. Lo de ‘genuino’ es un decir...no sé de dónde sacó sus U$S1.300 millones el Tesoro (superávit o deuda)”, remató el economista.
Por su parte, Nicolás Capella, de IDB, marcó que “el plazo, si bien es corto (372 días), no debería ser más que un puente hasta que Argentina pueda volver a los mercados internacionales. La duda ahora es cómo hará el tesoro para hacerse con esos dólares, ya que el que hizo el REPO fue el BCRA”.
Para la economista, Marina Dal Poggetto el problema está en que Argentina no pudo volver al mercado de capitales.
LE PUEDE INTERESAR
Otro municipio crea una tasa a los combustibles
LE PUEDE INTERESAR
El fuerte retroceso de la industria y la construcción
“Argentina todavía no logra acceder al crédito para refinanciar los vencimientos de la deuda en dólares y pesos a condiciones sostenibles”, declaró la directora de ECoGo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí