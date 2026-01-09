Economistas cruzan a Caputo por la deuda

El ministro de Economía, Luis Caputo, cruzó fuerte a la oposición política que cuestionó el crédito por U$S3.000 millones que tomó para pagar el vencimiento de mañana, pero en sentido contrario economistas profesionales afirman que la operación incrementa el pasivo del país.

“Se tomaron U$S3.000 millones más U$S910 millones el mes pasado (con el BONAR2029). Vencen U$S4.200 millones, pero de capital son U$S2.700 millones Por lo tanto, habrá crecimiento neto de deuda. Pero no es problema, es algo normal a estos niveles de deuda. Hay que terminar con la épica del relato”, lanzó Christian Buteler.

En un sentido similar se pronunció Carlos Rodríguez, ex asesor del presidente Javier Milei: “Los 4.300 millones que hay que pagar el viernes incluyen intereses además de amortización. O sea que si se paga parte con el REPO, la deuda total aumentaría por la diferencia entre los intereses y el aporte genuino de Tesoro (unos U$S1.300 millones)”.

“La amortización pagada con otra deuda no cambia la deuda total. Lo de ‘genuino’ es un decir...no sé de dónde sacó sus U$S1.300 millones el Tesoro (superávit o deuda)”, remató el economista.

Por su parte, Nicolás Capella, de IDB, marcó que “el plazo, si bien es corto (372 días), no debería ser más que un puente hasta que Argentina pueda volver a los mercados internacionales. La duda ahora es cómo hará el tesoro para hacerse con esos dólares, ya que el que hizo el REPO fue el BCRA”.

Para la economista, Marina Dal Poggetto el problema está en que Argentina no pudo volver al mercado de capitales.

“Argentina todavía no logra acceder al crédito para refinanciar los vencimientos de la deuda en dólares y pesos a condiciones sostenibles”, declaró la directora de ECoGo.