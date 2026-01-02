los de la suerte del viernes 02 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

VIDEO.- ¡Explotó el verano! La Terminal de La Plata, atestada de pasajeros por el éxodo turístico
¡Atención! Arrancó el corte total de agua en la Región que se extenderá por más de 30 horas: a qué zonas afecta
Debuta el nuevo esquema cambiario: las claves y los cambios que hay que saber
Una madrugada festiva sacudida por un golpe millonario en La Plata
Investigan la transferencia de 109 millones de dólares de la empresa de Faroni a un broker de Uruguay
La decisión que tomó Maxi López tras el nacimiento de Lando: anunció un fuerte cambio que llamó la atención
VIDEO. Increíbles imágenes desde el aire: así La Plata le dio la bienvenida al 2026
Las máquinas se pelean: choques entre Inteligencias Artificiales obligan a trabajar a los humanos
Gimnasia pone primera con la pretemporada y da inicio al 2026
Estudiantes ahora pone en foco el armado de su plantel: los que se van y los posibles refuerzos
Desde hoy viajar en colectivo es más caro: $750 el boleto mínimo en La Plata
Viernes cálido en La Plata: cómo sigue el tiempo el fin de semana
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
VIDEO. Año nuevo, mismo drama en La Plata: qué se sabe del joven que murió en un accidente de tránsito
Los números de la suerte del viernes 2 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
MTV apagó su histórica señal después de 44 años con "Bye Bye Bye" de N’Sync
Gianinna Maradona confirmó su nuevo romance en Año Nuevo con Guido Sergi, un empresario de 38 años
Pese a los aumentos, advierten que la nafta aún no llega al valor real
Madeline, Benicio e Ivana: los primeros nacimientos del 2026 en la Ciudad
SUERTE NUMERICA: 90-01-54. La inconstancia de otros le motivará recargos en sus labores. Ocasión próspera para influir sobre el ser querido y conquistar su corazón. Reformas en su actividad. Agradables momentos.
SUERTE NUMERICA: 26-05-49. En sus ocupaciones esta jornada será violenta a la vez que algo indecisa. Sea prudente. No contraiga nuevas relaciones amorosas. Peligro de rupturas. La salud, buena.
Los números de la suerte del martes 30 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
SUERTE NUMERICA: 07-17-22. Todo avanza en forma lenta, pero favorable. Los asuntos monetarios van en franca mejoría. En el terreno sentimental se suavizarán las tensiones.
SUERTE NUMERICA: 75-39-52. Las inversiones o negocios podrían ser totalmente estériles. Tome con calma las relaciones amorosas inestables. Proposición ventajosa.
SUERTE NUMERICA: 01-14-41. Este será un día de hechos positivos que pueden determinar un acontecimiento feliz a breve plazo. Evite tomar determinaciones en el amor.
SUERTE NUMERICA: 06-85-41. Podrá cobrar un dinero y eliminar ciertos trámites. Quien espere novedades en el terreno sentimental, la tendrá y muy favorable.
SUERTE NUMERICA: 27-59-62. Tendrá una jornada de mucho ajetreo, pero ganará dinero. Guárdelo para imprevistos. El amor, muy bien encaminado. Día de mucha intuición.
SUERTE NUMERICA: 52-05-69. La intervención de gente influyente hará prosperar sus gestiones financieras. Esfera sentimental con grandes sorpresas y alegrías. Rumbos más felices. Oportunidad de destacarse.
SUERTE NUMERICA: 26-13-02. Las trabas y oposiciones en el plano económico comienzan a ceder. ¡Enhorabuena! Se producen adelantos en el amor y en el entendimiento con su pareja. Se cristalizan anhelos. Reuniones.
SUERTE NUMERICA: 80-66-11. Adecuada circunstancia para finiquitar asuntos de papeles y gestiones financieras. Podrá impulsar al ser querido para que efectúe cosas nuevas. Halagos. Nuevos bríos.
SUERTE NUMERICA: 19-80-77. Un cambio en su vida laboral o comercial resultará ventajoso. Sentirá en sus afectos lazos más profundos al contribuir con su pareja con el cariño esperado. Proposiciones. Salud, buena.
SUERTE NUMERICA: Recibirá demostraciones halagadoras por su desempeño y dedicación. Sus ambiciones de los sentimientos comienzan a rendir frutos de estabilidad y comprensión. Renuévese. Sinsabores.
