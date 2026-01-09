Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Impacto en el bolsillo

Aumento de la VTV: bronca entre los conductores

9 de Enero de 2026 | 02:04
A pocos días de la actualización tarifaria, el costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) ya genera preocupación entre los automovilistas platenses. Aunque el aumento aún no se aplicó, el valor proyectado —cercano a los $100 mil— impacta de lleno en quienes buscan ponerse al día antes de que rija la nueva tarifa. El trámite obligatorio se suma a una extensa lista de gastos vinculados al mantenimiento del vehículo, que incluye seguros cada vez más caros y revisiones mecánicas indispensables para poder circular.

La bronca crece entre los conductores, que advierten que cualquier arreglo previo a la VTV implica un desembolso adicional difícil de afrontar. Repuestos con precios elevados, mano de obra costosa y controles cada vez más exigentes contrastan con el estado de calles y avenidas de la Ciudad, donde los baches y el deterioro son moneda corriente. En ese escenario, muchos vecinos cuestionan que se exija cumplir con todos los requisitos legales mientras las condiciones para transitar siguen siendo deficientes, profundizando el malestar y el debate.

Los gastos no paran de crecer

Más allá del valor de la VTV, tener un vehículo implica afrontar una serie de costos mensuales y anuales que no dejan de aumentar. El seguro del auto, obligatorio por ley, registra subas constantes, al igual que el mantenimiento básico, como cambios de aceite, filtros, frenos o alineación y balanceo.

A eso se suman los gastos imprevistos y cualquier desperfecto mecánico puede significar una erogación elevada. Ir al mecánico se volvió cada vez más caro y los repuestos, en muchos casos dolarizados o con precios atados a la inflación, resultan inaccesibles para gran parte de los conductores. Un arreglo menor puede costar decenas o incluso cientos de miles de pesos, poniendo en jaque la economía familiar.

Calles destruidas y controles

El malestar crece aún más cuando los automovilistas comparan las exigencias con el estado real de las calles, avenidas y rutas. Baches profundos, calzadas deterioradas, falta de señalización y luminarias en mal estado forman parte del paisaje cotidiano en muchos barrios y accesos.

“Te exigen VTV, seguro y cédula verde para circular, pero las calles son un desastre”, es una queja que se repite entre los vecinos. Circular sin alguno de estos requisitos implica multas costosas, retención del vehículo o sanciones administrativas, aun cuando el mal estado de la infraestructura vial sea, muchas veces, la causa de roturas y daños en los autos.

