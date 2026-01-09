Aumento de la VTV: bronca entre los conductores

Caracas libera a un grupo de presos venezolanos y extranjeros
Caracas libera a un grupo de presos venezolanos y extranjeros
Adultos mayores internados, en abandono: sin visitas e incluso, hasta mueren solos
Invasión de barigüís: la mosca que muerde avanza en la Región
La Provincia rechazó el plan de Nación para privatizar hospitales
Nuevo paradigma: otro menor inimputable con una orden judicial de encierro
“El futuro es nuestro”: qué se sabe de la súper producción de Netflix que se rodará en La Plata
Todo sobre la nueva modalidad de estafa que circula por WhatsApp
“Soy un therian”: qué significa identificarse como animal en un mundo que insiste en lo humano
Micros de la Región necesitan eficiencia, puntualidad y confort
Piden suspender la investigación que involucra al tesorero de la AFA
En el Gobierno creen que la reforma laboral va a salir, pero con cambios pedidos por la oposición
Chiqui Tapia saca músculo político y se junta con intendentes del PJ
Gremios presionan para reabrir la negociación salarial en la Provincia
Suben los mercados a la espera del pago de un importante vencimiento
Dengue: habilitan la vacunación gratuita en los CAPS de la Ciudad
Punta Lara movilizada por la desaparición del carpincho “Poroto”
Los vehículos modelo 2014 y 2015 pasan a tributar en el municipio
Puede faltar agua en Ensenada por obras de empalme de cañerías
Convocatoria al 2º Festival de Cine Internacional Independiente de Villa Elisa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
A pocos días de la actualización tarifaria, el costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) ya genera preocupación entre los automovilistas platenses. Aunque el aumento aún no se aplicó, el valor proyectado —cercano a los $100 mil— impacta de lleno en quienes buscan ponerse al día antes de que rija la nueva tarifa. El trámite obligatorio se suma a una extensa lista de gastos vinculados al mantenimiento del vehículo, que incluye seguros cada vez más caros y revisiones mecánicas indispensables para poder circular.
La bronca crece entre los conductores, que advierten que cualquier arreglo previo a la VTV implica un desembolso adicional difícil de afrontar. Repuestos con precios elevados, mano de obra costosa y controles cada vez más exigentes contrastan con el estado de calles y avenidas de la Ciudad, donde los baches y el deterioro son moneda corriente. En ese escenario, muchos vecinos cuestionan que se exija cumplir con todos los requisitos legales mientras las condiciones para transitar siguen siendo deficientes, profundizando el malestar y el debate.
Más allá del valor de la VTV, tener un vehículo implica afrontar una serie de costos mensuales y anuales que no dejan de aumentar. El seguro del auto, obligatorio por ley, registra subas constantes, al igual que el mantenimiento básico, como cambios de aceite, filtros, frenos o alineación y balanceo.
A eso se suman los gastos imprevistos y cualquier desperfecto mecánico puede significar una erogación elevada. Ir al mecánico se volvió cada vez más caro y los repuestos, en muchos casos dolarizados o con precios atados a la inflación, resultan inaccesibles para gran parte de los conductores. Un arreglo menor puede costar decenas o incluso cientos de miles de pesos, poniendo en jaque la economía familiar.
El malestar crece aún más cuando los automovilistas comparan las exigencias con el estado real de las calles, avenidas y rutas. Baches profundos, calzadas deterioradas, falta de señalización y luminarias en mal estado forman parte del paisaje cotidiano en muchos barrios y accesos.
“Te exigen VTV, seguro y cédula verde para circular, pero las calles son un desastre”, es una queja que se repite entre los vecinos. Circular sin alguno de estos requisitos implica multas costosas, retención del vehículo o sanciones administrativas, aun cuando el mal estado de la infraestructura vial sea, muchas veces, la causa de roturas y daños en los autos.
LE PUEDE INTERESAR
Puede faltar agua en Ensenada por obras de empalme de cañerías
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí