Devoción y bailes de los fieles del Gauchito Gil

Desde temprano, los devotos del Gauchito Gil de la Región llegaron ayer al santuario de San Carlos para dar muestra de su fe y agradecimiento a la figura de Antonio Mamerto Gil Núñez, “Gauchito Gil”, como ocurre cada 8 de enero, en La Plata y en Corrientes, donde se realiza la celebración central.
Con el predominante color rojo, los fieles llegaron a 35 y 133 desde las 11 de la mañana, cuando se abrió formalmente el santuario.
Música de chamamé, comidas, bebidas y múltiples mensajes de agradecimiento fueron los protagonistas de otro 8 de enero de celebración.
Mary, una de las organizadoras del encuentro en La Plata, recibió a cada uno de los fieles con una sonrisa y un cálido mensaje de bienvenida. Gente de todas las edades compartió una jornada que para ellos fue inolvidable, con entrega de ofrendas en honor a Gauchito Gil.
Es una tradición pagana, en la cual se venera su figura al realizar agradecimientos y solicitar su protección. A lo largo y ancho del país, se pueden encontrar altares dedicados a él con iconografía de colores rojos, especialmente en las rutas y zonas rurales argentinas. Estos cuentan con velas encendidas, ofrendas de comida, cigarrillos, vino y telas de color rojo, en recuerdo a su emblemático pañuelo.
En la plata se sumaron a la celebración de corrientes / g. calvelo
