Otro municipio crea una tasa a los combustibles

La municipalidad de Roque Pérez se apresta a instrumentar el cobro de una tasa del 2,5% a la venta de combustible en este partido.

Así lo anunció el intendente Maximiliano Sciaini (UxP) quien justificó el nuevo gravamen por la caída en los ingresos por coparticipación y, como contrapartida, el incremento en las erogaciones por salarios a raíz de la paritaria con los trabajadores del municipio.

Según el jefe comunal, lo recaudado con la nueva tasa podrían significar una cifra de entre 14 y 17 millones de pesos mensuales, y puntualizaron que dichos fondos serán utilizados para continuar con tareas de bacheos y para arreglar la rotonda del acceso a la ciudad con la Ruta Nacional N° 205. En tanto, aseveró que “si el Gobierno nacional regulariza los pagos a la Provincia, yo elimino la tasa”.

En el Conurbano, La Matanza, Pilar, Moreno, Merlo, Tigre, Escobar, José C. Paz, Ituzaingó, San Fernando, Lanús y Quilmes son algunos de los municipios que cobran la tasa a los combustibles. En el interior de la Provincia lo aprobaron Cañuelas, Coronel Suárez, Pinamar, Junín, Mar del Plata, Tapalqué, Ramallo y Castelli.