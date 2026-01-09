Puede faltar agua en Ensenada por obras de empalme de cañerías

Hoy se realizarán tareas de empalme de cañerías sobre Gaggino en su intersección con las calles Holanda y Castelli, en Ensenada.

Los trabajos, correspondientes a la obra de recambio de cañerías podrían ocasionar baja presión y/o falta de agua a partir de las 8 en el sector comprendido por calles Almafuerte a Gaggino; y de Castelli a Corrientes, informaron en ABSA. Se recomienda usarla para hidratación y tareas imprescindibles.