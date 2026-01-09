Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Dólar estable

Suben los mercados a la espera del pago de un importante vencimiento

Suben los mercados a la espera del pago de un importante vencimiento
9 de Enero de 2026 | 01:49
Edición impresa

Mientras el Gobierno avanza con un fuerte pago de vencimientos que completará hoy, los bonos cotizaron en baja, pero los activos bursátiles mostraron alzas de la Bolsa porteña y en Wall Street.

El Gobierno completará hoy el pago de vencimientos por más de U$S4.300 millones, y los Bonares y Globales mostraron bajas de hasta 2%.

En tanto, el S&P Merval en dólares subió más de 2% y los ADRs escalaron hasta 6,2%.

Los operadores aguardarán que el pago se efectivice para recalcular correctamente el desempeño de los bonos y evaluar la evolución real de las cotizaciones.

El riesgo país subió a 579 puntos básicos, pero se espera que luego baje.

Las acciones que cotizan en Wall Street cerraron con subas de hasta 6,2% lideradas por BBVA, Grupo Supervielle (+5,7%), Grupo Financiero Galicia (+5,1%), Banco Macro (+4,9%) y Transportadora Gas del Sur (+4,5%).

LE PUEDE INTERESAR

En LLA, la UCR y la CC reclaman la liberación de los argentinos

LE PUEDE INTERESAR

Expectativa y reclamos por la situación de Nahuel Gallo

En tanto, las acciones que operan en el S&P Merval subieron 2,2% en pesos a 3.074.879,73 unidades, mientras que en dólares avanzó 2,2% a 2.008,52 unidades.

Las acciones escalaron hasta 5,3% de la mano de Transener, seguida de Ternium (+4,8%), Transportadora Gas del Sur (+4,5%), Cresud (+3,9%), y BBVA (+3,6%).

El dólar oficial cerró en $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin cambios respecto del cierre del miércoles.

En el mercado informal, el tipo de cambio paralelo operó $10 por debajo de su último valor.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.485 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.485.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.485 para la compra y $1.505 para la venta, con una baja de 0,67% en la rueda.

El dólar mayorista se ubicó en $1.464, subió 0,3% y quedó a 72 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.536,35).

En los tipos de cambio financieros, el MEP subió 0,15% hasta $1.499,7, y el CCL (Contado Con Liquidación) subió 0,13% hasta los $1.533,4.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El relato de una “traición”: un empresario de La Plata fue despojado de US$ 250 mil

¿Se viene la ciclogénesis a La Plata? La lluvia no llegó, el jueves arrancó fresco y hay amenaza para el finde

Gimnasia sueña con remodelar el Bosque: el Proyecto 65 y la búsqueda de capitales privados

Trabajo exprés: el Pincha volvió y tendrá solo 10 entrenamientos

VIDEO.- Barrios de La Plata, casi aislados: la escasa frecuencia de los micros, un drama

Escándalo por Grok: el desnudador digital que pasó un límite

El barigüí, un visitante de verano que "muerde" con todo en La Plata: ardor, fiebre y otros síntomas

Un joven policía de La Plata está grave: recibió un disparo de su compañero
+ Leidas

Adultos mayores internados, en abandono: sin visitas e incluso, hasta mueren solos

No hay plata: el 46% no se puede pagar las vacaciones

Chiqui Tapia saca músculo político y se junta con intendentes del PJ

Todo sobre la nueva modalidad de estafa que circula por WhatsApp

Los números de la suerte del viernes 9 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

La abultada fortuna de Maduro, bajo la lupa

Busca más goles: Gimnasia va a fondo por un delantero

Milei recibió a una referente opositora a Maduro
Últimas noticias de Política y Economía

Las atroces condiciones de encierro del gendarme argentino

Ratifican que Argentina podrá investigar delitos en Venezuela

Milei recibió a una referente opositora a Maduro

No hay plata: el 46% no se puede pagar las vacaciones
Policiales
Nuevo paradigma: otro menor inimputable con una orden judicial de encierro
Una jubilada y su hija, frente al terror dentro de su propia casa
Chocó la novia del tiktoker de Milei: iba ebria
Tomaba café y una placa de vidrio le cayó encima
Siguen los incendios en Chubut y los evacuados
Espectáculos
“El futuro es nuestro”: qué se sabe de la súper producción de Netflix que se rodará en La Plata
“Me liquidó ese audio”: Siciliani no esquivó el bulto y habló del affaire de Castro
“Edipo en Ezeiza”: entre la familia y la patria
Jennifer López: “El amor puede sanar cualquier división”
Polémica: Maxi López dijo que pidió adelantar el parto de su hijo y se armó
Información General
Invasión de barigüís: la mosca que muerde avanza en la Región
Hantavirus: ya son dos las muertes en la Provincia en lo que va de 2026
Las principales recomendaciones imagen
Los números de la suerte del viernes 9 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Atención usuarios del Tren Roca: habrá servicio limitado hacia La Plata el próximo finde
Deportes
Tiene que vender
Busca más goles: Gimnasia va a fondo por un delantero
Hinestroza fue liberado y en Boca esperan cerrarlo
River sigue en la búsqueda de un delantero
Racing presentó a la joya, Valentín Carboni

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla