Suben los mercados a la espera del pago de un importante vencimiento

Mientras el Gobierno avanza con un fuerte pago de vencimientos que completará hoy, los bonos cotizaron en baja, pero los activos bursátiles mostraron alzas de la Bolsa porteña y en Wall Street.
El Gobierno completará hoy el pago de vencimientos por más de U$S4.300 millones, y los Bonares y Globales mostraron bajas de hasta 2%.
En tanto, el S&P Merval en dólares subió más de 2% y los ADRs escalaron hasta 6,2%.
Los operadores aguardarán que el pago se efectivice para recalcular correctamente el desempeño de los bonos y evaluar la evolución real de las cotizaciones.
El riesgo país subió a 579 puntos básicos, pero se espera que luego baje.
Las acciones que cotizan en Wall Street cerraron con subas de hasta 6,2% lideradas por BBVA, Grupo Supervielle (+5,7%), Grupo Financiero Galicia (+5,1%), Banco Macro (+4,9%) y Transportadora Gas del Sur (+4,5%).
En tanto, las acciones que operan en el S&P Merval subieron 2,2% en pesos a 3.074.879,73 unidades, mientras que en dólares avanzó 2,2% a 2.008,52 unidades.
Las acciones escalaron hasta 5,3% de la mano de Transener, seguida de Ternium (+4,8%), Transportadora Gas del Sur (+4,5%), Cresud (+3,9%), y BBVA (+3,6%).
El dólar oficial cerró en $1.435 para la compra y $1.485 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin cambios respecto del cierre del miércoles.
En el mercado informal, el tipo de cambio paralelo operó $10 por debajo de su último valor.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.485 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.485.
El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.485 para la compra y $1.505 para la venta, con una baja de 0,67% en la rueda.
El dólar mayorista se ubicó en $1.464, subió 0,3% y quedó a 72 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.536,35).
En los tipos de cambio financieros, el MEP subió 0,15% hasta $1.499,7, y el CCL (Contado Con Liquidación) subió 0,13% hasta los $1.533,4.
