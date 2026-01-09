Micros de la Región necesitan eficiencia, puntualidad y confort

En las paradas de micros de las líneas Norte, Sur, Este y Oeste que sirven a nuestra ciudad y las de Ensenada y Berisso, es decir que atienden en los cuatro puntos cardinales de la Región, no dejan de escucharse crecientes protestas por los colectivos que tardan en llegar, pasan llenos y no paran o directamente no cumplen con algunos recorridos.

Un informe publicado en este diario reflejó esa situación en dos barrios platenses, los de Villa Castells y Villa Rivera, uno al Norte y otro al Sur de nuestra ciudad, atendidos sobre todo ahora por escasas unidades. El trabajo volvió a dejar a la vista los enormes problemas que plantean estas deficiencias en los servicios de ómnibus y, como consecuencia de ello, las numerosas protestas de los pasajeros por las demoras muy prolongadas que soportan antes de poder subirse a alguna unidad que los lleve a sus trabajos o a otros sitios.

En el artículo se reflejaron testimonios de pasajeros, muy elocuentes, acerca de los trastornos que padecen. La mayor parte de las paradas carecen de garitas para guarecerse del sol o de la lluvia. Y ahora se ha sumado el factor de la inseguridad, sobre todo en horas nocturnas o del amanecer, que dejan a los pasajeros expuestos a la acción de cualquier delincuente.

En ese contexto, el Municipio informó que avanza con la licitación del transporte público, que incluye a las líneas locales Norte, Sur, Este y Oeste. El pliego prevé, entre otros puntos, la renovación de las flotas, mejoras en las frecuencias, ampliación de recorridos y sistemas de seguimiento en tiempo real. La adjudicación está prevista para fines de este mes.

Un rápido análisis de estos objetivos pone a la vista la necesidad de que las empresas aumenten en forma sustancial el parque de sus vehículos, ya que si ahora se pretende ampliar los recorridos, las demoras se podrían ver intensificadas. Se presume que el también anunciado mejoramiento de las frecuencias se verá respaldado por una mayor cantidad de unidades en cada una de las empresas.

El problema no concierne únicamente a la zona de la periferia. En el casco histórico de La Plata no faltan barrios totalmente desatendidos, en situaciones que obligan a los vecinos a caminar muchas cuadras hasta llegar al circuito por donde pasan los colectivos. O a tomar dos micros para poder llegar al Centro, con los costos que ello significa.

Se impondría, entonces, la necesidad de revisar a fondo y mejorar el diagrama de los itinerarios de cada una de las líneas. Se sabe desde hace mucho que existe superpoblación de unidades en avenidas como la 7, mientras que otras que atraviesan zonas también densamente pobladas carecen del servicio de colectivos.

Desde luego que la variable económica interesa y con razón a los empresarios, pero las reglas de juego en el servicio de ómnibus de cualquier ciudad o distrito no debieran apartarse de la premisa de que los viajes de las distintas líneas debieran ser suficientes para todos los pasajeros e iguales a lo largo de los doce meses del año.

Ninguna excusa puede justificar que miles de persona, de toda edad, sexo y condición, deban aguardar horas para tomar un micro y llegar a sus destinos. Eso que es básico, debería verse acompañado, como se dijo, por la modernidad de una prestación que brinde seguridad y confort.