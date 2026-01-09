Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |No se precisó la cantidad de personas que dejarán el encierro ni la totalidad de las identidades

Caracas libera a un grupo de presos venezolanos y extranjeros

El anuncio fue realizado como un gesto para “consolidar la convivencia”, tras la captura de Nicolás Maduro

Caracas libera a un grupo de presos venezolanos y extranjeros

Virginia Rivero, esposa de Germán Giuliani, un abogado argentino detenido en Venezuela, expectante de su liberación / afp

9 de Enero de 2026 | 01:47
Edición impresa

El gobierno de Venezuela anunció que liberará a un “número importante” de ciudadanos venezolanos y extranjeros que se encuentran detenidos en el país, en un contexto marcado por la reciente intervención militar de Estados Unidos y la captura del expresidente Nicolás Maduro.

“Estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento”, aseguró Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Según indicó, la medida busca consolidar “la convivencia pacífica entre todas y todos, sin distingo de tinte político, religioso, económico o social”. El funcionario no precisó cuántas personas serán liberadas ni los criterios que se aplicarán.

Reacciones internacionales

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España celebró la liberación de cinco ciudadanos españoles, uno de ellos con doble nacionalidad, que se preparan para regresar a su país con asistencia de la embajada en Caracas. Desde Madrid, calificaron la decisión como “un paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela”.

La medida también fue seguida de cerca por gobiernos y organizaciones internacionales, en un contexto de fuerte presión externa para la liberación de detenidos vinculados a la oposición y a críticas al oficialismo.

Según datos del Foro Penal, una de las principales organizaciones de derechos humanos del país, hasta el 29 de diciembre había 863 personas detenidas “por razones políticas”. El gobierno venezolano rechaza esa denominación y sostiene que los arrestados enfrentan causas por conspiración y planes para desestabilizar al Estado.

El director del Foro Penal, Alfredo Romero, calificó las liberaciones como “buenas noticias” y señaló que la organización se encuentra verificando cada caso. “Sabemos ya de algunas personas en camino a la libertad, incluyendo extranjeros”, indicó.

En las inmediaciones de distintos centros de detención, familiares de presos aguardaban confirmaciones. En la cárcel de El Rodeo, en el estado Miranda, Margareth Baduel expresó su expectativa por nuevas excarcelaciones. “Estamos muy ansiosos; algunas ya se han dado, la mayoría en El Helicoide. Hay más de 120 presos políticos”, señaló.

El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), ha sido reiteradamente cuestionado por organizaciones de derechos humanos por las condiciones de detención.

Expectativa en Argentina

La situación también genera expectativa fuera de Venezuela. En Buenos Aires, familiares y amigos de argentinos detenidos en el país caribeño se reunieron a la espera de novedades.

Entre ellos se encontraba María Alexandra Gómez, pareja del suboficial argentino Nahuel Agustín Gallo, detenido desde hace más de un año. Otro argentino detenido es Germán Giuliani, un abogado penalista. Sus familiares indicaron que fue apresado arbitrariamente y que desde diciembre no tienen noticias sobre su paradero ni estado de salud. Y también se esperan novedades por Yacoov Harari (72), un ciudadano israelí-argentino que fue arrestado en octubre de 2024 (ver aparte).

Escenario político abierto

Consultado sobre un eventual diálogo con la oposición, Jorge Rodríguez afirmó que existen conversaciones con sectores que “se atengan a lo establecido en la Constitución”, sin mencionar a la dirigente opositora María Corina Machado, cuyo paradero se desconoce.

Machado afirmó recientemente que Maduro “enfrenta la justicia internacional” y reiteró que Edmundo González Urrutia fue el verdadero ganador de las elecciones presidenciales de 2024. En contraposición, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que Estados Unidos administrará Venezuela y cuestionó el liderazgo opositor.

La medida fue seguida por familiares, gobiernos y organizaciones

Nicolás Maduro fue capturado el 3 de enero en una operación militar estadounidense en Caracas y trasladado a Estados Unidos junto a su esposa, Cilia Flores, donde ambos enfrentan cargos por narcoterrorismo y se declararon inocentes.

Tras su detención, Delcy Rodríguez fue juramentada por la Asamblea Nacional como presidenta encargada por tiempo indeterminado.

La ausencia de una declaración formal de “falta absoluta” del exmandatario mantiene en suspenso el calendario institucional y el futuro político inmediato de Venezuela.

 

