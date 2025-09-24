Cabezazo de Maximiliano Salas y a cobrar: River gana en Brasil y empató la serie ante Palmeiras por los cuartos de la Copa Libertadores

River gana 1 a 0 con gol de Maximiliano Salas a Palmeiras en Brasil por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores con el objetivo de dar vuelta la serie ante uno de los grandes candidatos y así meterse en las semifinales de la Copa Libertadores.

El encuentro se juega desde las 21.30, en el Estadio Allianz Parque, se puede ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney+ y el árbitro designado es el uruguayo Andrés Matonte, mientras que en el VAR está su compatriota Christian Ferreyra.

River llega a este encuentro luego de la derrota por 2-1 en la ida, en un encuentro donde se vio muy superado al principio, pero que, con el pasar de los minutos, pudo emparejar e -incluso- conseguir el descuento para seguir con vida en la serie.

A los dos minutos del primer tiempo, Franco Armani tuvo una gran atajada para salvar al Millonario. El arquero de River Plate voló al palo derecho para despejado el potente zurdazo a distancia de Joaquín Piquerez.

En 6', Juanfer Quintero elevó un centro envenenado al área chica y apareció Maximiliano Salas de arremetida para sellar el 1-0 en Brasil.

🎥 Centro de Juanfer, cabezazo de Maxi Salas y 1-0 para el Millonario en Brasil ⚽️💪pic.twitter.com/ejBhnPs14i — River Plate (@RiverPlate) September 25, 2025

A los 13', Franco Armani mantuvo su valla con un espectacular manotazo y Galoppo complementó la intervención del arquero con un despeje antes de ser anticipado por un rival. Minutos después llegó la tercera tapada del Pulpo, que contuvo sin dar rebote un disparo frontal de José López desde afuera del área.

En los 23', el volante central Juan Portillo recibió la amarilla por una falta a José López y tres minutos después salió relevado por Enzo Pérez, ya que acusó una molestia.

Formaciones de River vs Palmeiras:

Palmeiras: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José Manuel López, Felipe Anderson; Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero, Ignacio Fernández; Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Árbitro: Andrés Matonte

TV: Disney+ Premium, Fox Sports y Telefé

Estadio: Allianz Parque