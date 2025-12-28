Intentó asesinar a su ex pareja a cuchilladas

El agresor fue detenido y quedó a disposición de la Justicia / EL DIA

Un grave episodio de violencia de género se registró en las últimas horas en la ciudad de La Plata, donde un hombre fue aprehendido tras amenazar de muerte a su ex pareja con un arma blanca, en un hecho que pudo haber tenido consecuencias fatales.

Todo salió a a la luz cuando personal del Comando de Patrullas acudió a un llamado de emergencia por una situación de violencia en una vivienda ubicada en 20, entre 45 y 46, en el barrio La Loma. Al arribar al lugar, los efectivos se encontraron con una mujer en estado de shock, quien denunció haber sido atacada por su ex pareja.

Según informaron fuentes, el agresor tomó del cuello a la víctima y la amenazó de muerte con una cuchilla, en un contexto claramente vinculado a violencia de género. La intervención policial permitió reducir al atacante y evitar que el hecho pasara a mayores.

La víctima fue identificada como una mujer de 53 años, mientras que el aprehendido de 38 años, quien fue trasladado a la Comisaría Cuarta, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una cuchilla plateada, presuntamente utilizada para intimidar a la mujer, elemento que quedó incorporado a la causa como prueba. Interviene la UFI N°2.