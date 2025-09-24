El menor baleado en La Plata sufrió "una lesión irreversible": qué dijo el parte médico

Un nuevo informe médico emitido por el Hospital Alejandro Korn confirmó que el adolescente, de 15 años, que fue baleado en un ajuste de cuentas en La Plata sufrió una grave lesión medular. El joven, que ingresó al nosocomio el lunes por la madrugada, quedó parapléjico luego de haber recibido dos disparos.

Según indicaron voceros de la fuerza, el parte médico indicó que el menor “posee un avenamiento pleural derecho que lo dejó parapléjico con lesión en la médula a nivel T2". Asimismo, expresaron que a partir de esta lesión "del cuello hacia abajo quedará inmovilizado”. Aunque el adolescente ya se encuentra despierto y consciente, los médicos advirtieron que las secuelas de los dos disparos son irreversibles.

El hecho ocurrió en la esquina de 141 y 45, durante la noche del domingo. Según informaron fuentes policiales, el menor presentaba una herida de bala en el glúteo derecho y otra en el hombro, con entrada y salida. En el lugar del ataque, los efectivos incautaron un revólver calibre .32 largo, un cargador de pistola 9 mm con proyectiles y una vaina servida, lo que da cuenta de que el chico estaba armado al momento del hecho.

Los investigadores buscan reconstruir la secuencia a través de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos para identificar a los autores de los disparos y determinar si hubo más personas involucradas.