Nuevo parte médico de Thiago Medina: "Descompensación respiratoria" y "situación extrema"

24 de Septiembre de 2025 | 15:08

Sergio, uno de los diez hermanos de Thiago Medina, habló sobre la preocupante situación que atraviesa el joven de 22 años, desde que sufrió un accidente con su moto. A su vez, en las últimas horas se conoció un nuevo parte médico.

“Mi hermano está en una situación extrema y hay que tener paciencia”, reveló el hermano de Thiago Medina, que se sumó a los pedidos de oración que hicieron Daniela Celis, exmujer de Thiago, y Camilota, otra de las hermanas del joven. “Su órgano más afectado es el pulmón, el cual fue operado, y arreglado y el cuerpo debe responder a las curaciones realizadas”, detalló Sergio.

“Ahora, está en estado crítico, en las manos de Dios”, aseguró el hombre, desde la puerta del hospital donde continúa internado Thiago Medina. La periodista Nancy Duré agregó que “con las costillas se le perforó el pulmón y el hígado”. Además, recordó que le extirparon el bazo y que “Chano puede vivir sin ese órgano".

Nuevo parte médico

"El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a través del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno informa que en las últimas horas se realizó un ateneo clínico interdisciplinario para evaluar la evolución del paciente Thiago Medina, internado en la Unidad de Terapia Intensiva desde hace 11 días", dice el comunicado con el nuevo parte médico de Thiago Medina.

"En el encuentro se destacó que el paciente ha superado de manera adecuada los momentos críticos propios de un politrauma de esta magnitud, con un manejo clínico correcto desde su ingreso. Como medidas de ajuste, se resolvió optimizar la analgesia mediante un cambio en la vía de administración, modificar el esquema antibiótico para favorecer la evolución en función de la mejoría de sus parámetros respiratorios", continúa en el mensaje que envió el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a través del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

La preocupación de los familiares es muy importante porque sus dos pulmones se encuentran comprometidos: "En las últimas horas el paciente presentó un episodio de descompensación respiratoria, que requirió maniobras específicas de abordaje". 

"Evolucionó con respuesta favorable y actualmente se encuentra sin requerimiento de drogas inotrópicas, con parámetros ventilatorios y gases arteriales estables. Continúa con cobertura antibiótica dirigida y el pronóstico sigue siendo reservado", concluye el último comunicado.

