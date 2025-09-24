Javier Milei ya está reunido con Kristalina Georgieva

En un encuentro en Nueva York marcado por el fuerte respaldo de Estados Unidos a la Argentina y las negociaciones con el Tesoro por un salvataje financiero, el presidente Javier Milei ya está reunido con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Es el primer encuentro cara a cara entre Milei y Georgieva luego del acuerdo por US$20.000 millones sellado en abril pasado con el FMI, que ya desembolso US$14.000 millones.