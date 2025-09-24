Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Mañana sale la tarjeta! Con el CARTONAZO podes ganarte un auto 0km o 20 millones de pesos

Espectáculos

Jimmy Kimmel volvió con un monólogo demoledor y acusó a Trump de querer censurarlo

Tras su suspensión, el comediante reapareció en ABC con un discurso cargado de ironía, emoción y dardos contra el presidente de EE UU. Denunció presiones del gobierno y boicots empresariales

Jimmy Kimmel volvió con un monólogo demoledor y acusó a Trump de querer censurarlo
24 de Septiembre de 2025 | 16:59

Escuchar esta nota

Jimmy Kimmel volvió al aire y lo hizo con un monólogo de 17 minutos que mezcló risas, lágrimas y pólvora política. Tras la suspensión de su programa por decisión de Disney —dueña de ABC—, el conductor eligió no esquivar el escándalo y enfrentó directamente al presidente Donald Trump, a quien acusó de intentar censurarlo.

“Una amenaza del gobierno de silenciar a un comediante que no le gusta al Presidente es antiestadounidense”, lanzó con la voz quebrada. El público estalló en aplausos y el conductor subió la apuesta: “Si permitimos que la libertad de expresión se derrumbe, el resto de nuestros derechos caerán como fichas de dominó”.

Dardos para todos

Kimmel no se guardó nada. Apuntó contra Trump, contra Brendan Carr —presidente de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)— y contra las empresas que boicotearon su programa. “Intentó hacer todo lo posible para cancelarme. En cambio, obligó a millones de personas a ver el programa. Eso le salió muy mal”, ironizó.

Hasta se permitió una burla internacional: “Tuve noticias de presentadores nocturnos de otros países… el chico de Alemania me ofreció trabajo. ¿Se imaginan que este país se haya vuelto tan autoritario que los alemanes me digan: ‘vení para acá, relajate’?”.

El conductor sorprendió al agradecer el respaldo de colegas y hasta de figuras inesperadas como Jay Leno y el senador republicano Ted Cruz. “Aunque no estoy de acuerdo con ellos en casi nada, hace falta valor para hablar en contra de esta administración”, dijo.

El asesinato de Charlie Kirk

El conflicto se originó tras sus monólogos sobre el asesinato de Charlie Kirk, el activista conservador baleado en un campus universitario el 10 de septiembre. Kimmel acusó a los partidarios de Trump de “capitalizar políticamente” la tragedia. Eso desató una ola de críticas del movimiento MAGA (Make America Great Again), presiones oficiales y amenazas contra el comediante y su familia.

LE PUEDE INTERESAR

Se acabó el misterio: los Rolling Stones anunciaron una reedición especial de Black and Blue por sus 50 años

LE PUEDE INTERESAR

Nuevo parte médico de Thiago Medina: "Descompensación respiratoria" y "situación extrema"

“No creo que haya nada gracioso en la muerte de un joven. Publiqué un mensaje enviando amor a su familia y lo sigo sintiendo así”, aclaró, con la voz quebrada, para diferenciar la ironía de la insensibilidad.

Suspensión, boicot y presión oficial

El 17 de septiembre, Disney sacó el programa del aire luego de que la FCC insinuara retirar licencias a filiales de ABC. Nexstar y Sinclair —gigantes mediáticos con más de 50 canales— se plegaron al boicot. Disney finalmente revirtió la suspensión, pero el show sigue fuera del aire en varios de los mercados televisivos más grandes de Estados Unidos.

La suspensión fue celebrada por Trump como una “gran noticia para Estados Unidos”. Incluso pidió que otros comediantes como Jimmy Fallon y Seth Meyers también fueran retirados del aire. Desde el Air Force One, el mandatario acusó a ABC de ser “otro brazo del DNC (Comité Nacional Demócrata )” y amenazó: “Vamos a ponerlos a prueba. La última vez me tuvieron que pagar 16 millones de dólares”.

Un mensaje más grande que la comedia

El final del monólogo fue un alegato político. “Este programa no es importante. Lo importante es que podamos vivir en un país que nos permita tener un programa como este”, dijo serio, antes de cerrar con un grito de advertencia: “Nuestro líder celebra que los estadounidenses pierdan sus medios de vida porque no soporta una broma. No es solo comedia: también va por nuestros periodistas, a los que está demandando y acosando. Quiere elegir cuáles son las noticias”.

El aplauso final coronó un regreso que no solo devolvió a Kimmel a la televisión, sino que también encendió un nuevo capítulo en la guerra cultural entre Trump, los medios y la libertad de expresión en Estados Unidos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Feroz tiroteo entre bandas en La Plata: el video de los allanamientos múltiples, detenidos y un arsenal de armas y balas

"Lesión irreversible": el menor baleado en La Plata quedó cuadripléjico

Represión en el Bosque: Gimnasia, la AFA y el Estado afrontan una demanda millonaria de dos víctimas

Estudiantes, entre la ansiedad y el misterio en la previa de Flamengo

Conflicto en el Tren Roca La Plata, a paso de hombre por una protesta: el Gobierno pidió la conciliación obligatoria

Mundo vikingo: el mito del casco con cuernos y la verdad sobre los exploradores que llegaron a América antes que Colón

La Plata, sin agua este miércoles: a qué zonas afectan las obras de Absa

Más leña al fuego: Yanina Latorre volvió a destrozar a la China Suárez
+ Leidas

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

Encontraron tres cuerpos en Florencio Varela: ¿son los de las chicas desaparecidas?

Estudiantes, entre la ansiedad y el misterio en la previa de Flamengo

UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA

La peor noticia: confirman que los cadáveres hallados son de las chicas desaparecidas

La Plata, sin agua este miércoles: a qué zonas afectan las obras de Absa

En Flamengo hablan de “obligación” ante Estudiantes por la Copa Libertadores

Conflicto en el Tren Roca La Plata, a paso de hombre por una protesta: el Gobierno pidió la conciliación obligatoria
Últimas noticias de Espectáculos

"Justicia ya": el reclamo de los famosos tras el triple femicidio de Morena, Brenda y Lara

“No cumple su rol de conductor”: Nancy Pazos volvió a apuntar contra Robertito Funes

Se acabó el misterio: los Rolling Stones anunciaron una reedición especial de Black and Blue por sus 50 años

Nuevo parte médico de Thiago Medina: "Descompensación respiratoria" y "situación extrema"
La Ciudad
Corte en 7 y 50 y Gobernación: marchan en La Plata para reclamar justicia por el triple femicidio de Morena, Brenda y Lara
UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA
Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA
En tres plazas de La Plata: convocan a vecinos a llevar elementos para reciclar
Árbol a punto de caerse a metros del Hospital San Juan de Dios
Deportes
La previa de Estudiantes vs Flamengo: el comunicado del club, el recibimiento y lo que tiene que saber los hinchas
Miguel Ángel Russo volvió a quedar hospitalizado y no estuvo en la práctica de Boca
Represión en el Bosque: Gimnasia, la AFA y el Estado afrontan una demanda millonaria de dos víctimas
"Los mismos episodios en los mismos lugares": Verón posteó por los incidentes con Lanús en el Maracaná
Ángel Di María llega al Bosque: la maldición de no poder ganar en La Plata
Policiales
"Justicia ya": el reclamo de los famosos tras el triple femicidio de Morena, Brenda y Lara
Triple femicidio en Florencio Varela: quiénes son los cuatro detenidos, uno de ellos sería un presunto narco
Triple femicidio: se conocieron los resultados de las autopsias
Corte en 7 y 50 y Gobernación: marchan en La Plata para reclamar justicia por el triple femicidio de Morena, Brenda y Lara
"Lesión irreversible": el menor baleado en La Plata quedó cuadripléjico
Información General
El Gobierno pide conciliación obligatoria por el conflicto en Trenes Argentinos
Otro falso fin del mundo: ¿por qué se viralizó la búsqueda de "rapto" en Google?
La lucha contra el HPV: información y prevención, la clave de todo
Mundo vikingo: el mito del casco con cuernos y la verdad sobre los exploradores que llegaron a América antes que Colón
Residuos electrónicos: logran un avance para reciclarlos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla