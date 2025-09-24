Jimmy Kimmel volvió con un monólogo demoledor y acusó a Trump de querer censurarlo

Corte en 7 y 50 y Gobernación: marchan en La Plata para reclamar justicia por el triple femicidio de Morena, Brenda y Lara
Tras su suspensión, el comediante reapareció en ABC con un discurso cargado de ironía, emoción y dardos contra el presidente de EE UU. Denunció presiones del gobierno y boicots empresariales
Jimmy Kimmel volvió al aire y lo hizo con un monólogo de 17 minutos que mezcló risas, lágrimas y pólvora política. Tras la suspensión de su programa por decisión de Disney —dueña de ABC—, el conductor eligió no esquivar el escándalo y enfrentó directamente al presidente Donald Trump, a quien acusó de intentar censurarlo.
“Una amenaza del gobierno de silenciar a un comediante que no le gusta al Presidente es antiestadounidense”, lanzó con la voz quebrada. El público estalló en aplausos y el conductor subió la apuesta: “Si permitimos que la libertad de expresión se derrumbe, el resto de nuestros derechos caerán como fichas de dominó”.
Kimmel no se guardó nada. Apuntó contra Trump, contra Brendan Carr —presidente de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)— y contra las empresas que boicotearon su programa. “Intentó hacer todo lo posible para cancelarme. En cambio, obligó a millones de personas a ver el programa. Eso le salió muy mal”, ironizó.
Hasta se permitió una burla internacional: “Tuve noticias de presentadores nocturnos de otros países… el chico de Alemania me ofreció trabajo. ¿Se imaginan que este país se haya vuelto tan autoritario que los alemanes me digan: ‘vení para acá, relajate’?”.
El conductor sorprendió al agradecer el respaldo de colegas y hasta de figuras inesperadas como Jay Leno y el senador republicano Ted Cruz. “Aunque no estoy de acuerdo con ellos en casi nada, hace falta valor para hablar en contra de esta administración”, dijo.
El conflicto se originó tras sus monólogos sobre el asesinato de Charlie Kirk, el activista conservador baleado en un campus universitario el 10 de septiembre. Kimmel acusó a los partidarios de Trump de “capitalizar políticamente” la tragedia. Eso desató una ola de críticas del movimiento MAGA (Make America Great Again), presiones oficiales y amenazas contra el comediante y su familia.
“No creo que haya nada gracioso en la muerte de un joven. Publiqué un mensaje enviando amor a su familia y lo sigo sintiendo así”, aclaró, con la voz quebrada, para diferenciar la ironía de la insensibilidad.
El 17 de septiembre, Disney sacó el programa del aire luego de que la FCC insinuara retirar licencias a filiales de ABC. Nexstar y Sinclair —gigantes mediáticos con más de 50 canales— se plegaron al boicot. Disney finalmente revirtió la suspensión, pero el show sigue fuera del aire en varios de los mercados televisivos más grandes de Estados Unidos.
La suspensión fue celebrada por Trump como una “gran noticia para Estados Unidos”. Incluso pidió que otros comediantes como Jimmy Fallon y Seth Meyers también fueran retirados del aire. Desde el Air Force One, el mandatario acusó a ABC de ser “otro brazo del DNC (Comité Nacional Demócrata )” y amenazó: “Vamos a ponerlos a prueba. La última vez me tuvieron que pagar 16 millones de dólares”.
El final del monólogo fue un alegato político. “Este programa no es importante. Lo importante es que podamos vivir en un país que nos permita tener un programa como este”, dijo serio, antes de cerrar con un grito de advertencia: “Nuestro líder celebra que los estadounidenses pierdan sus medios de vida porque no soporta una broma. No es solo comedia: también va por nuestros periodistas, a los que está demandando y acosando. Quiere elegir cuáles son las noticias”.
El aplauso final coronó un regreso que no solo devolvió a Kimmel a la televisión, sino que también encendió un nuevo capítulo en la guerra cultural entre Trump, los medios y la libertad de expresión en Estados Unidos.
