En tres plazas de La Plata: convocan a vecinos a llevar elementos para reciclar

Se realiza en el marco de la Jornada de servicio en La Plata por el Centenario de la Iglesia de Jesucristo en Sudamérica
En el marco de la celebración de los 100 años de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Sudamérica, el próximo sábado 27 de septiembre, de 9 a 13 horas, se llevará a cabo una gran Jornada de Servicio en la ciudad de La Plata, en coordinación con la Municipalidad local, y se pide la colaboración de los vecinos para acercarse a tres plazas de la capital provincial para llevar elementos para reciclar a cambio de plantines y bolsas verdes.
La actividad se desarrollará de manera simultánea en tres espacios públicos: Plaza Alberti (25 y 38), Plaza Iraola (1 y 530) y el Skatepark del Barrio Jardín (83 entre 118 bis y diagonal 620).
Durante la jornada, en conjunto con la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de La Plata, se realizarán tareas de puesta en valor de bancos y juegos de plaza, plantación de árboles y recolección de materiales reciclables (pilas, baterías, plásticos, cartones, latas, vidrios, aceite usado y aparatos electrónicos en desuso). A cambio, los vecinos podrán llevarse plantines y bolsas verdes, fomentando así la conciencia ambiental y la participación comunitaria.
La Municipalidad instalará stands de recepción y entrega de materiales, mientras que la Iglesia de Jesucristo contribuirá con voluntarios, árboles y los materiales necesarios para las labores de restauración. Además, la Secretaría de Ambiente proveerá de las herramientas para la plantación de los árboles.
Este Día de Servicio busca fortalecer el compromiso de la Iglesia con la comunidad, promoviendo la preservación del medio ambiente y el mejoramiento de los espacios públicos de la ciudad.
La invitación está abierta a toda la comunidad platense para acercarse a los puntos indicados, colaborar con materiales reciclables y participar de una jornada de solidaridad y servicio.
En 2025, la Iglesia de Jesucristo celebra el centenario de la predicación del evangelio en Sudamérica, hito que comenzó en el Parque Tres de Febrero, en la Ciudad de Buenos Aires, y que hoy se extiende con miles de miembros en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, comprometidos con Jesucristo y con el servicio a la sociedad.
