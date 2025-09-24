Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Mañana sale la tarjeta! Con el CARTONAZO podes ganarte un auto 0km o 20 millones de pesos

La Ciudad

En tres plazas de La Plata: convocan a vecinos a llevar elementos para reciclar

Se realiza en el marco de la Jornada de servicio en La Plata por el Centenario de la Iglesia de Jesucristo en Sudamérica

En tres plazas de La Plata: convocan a vecinos a llevar elementos para reciclar
24 de Septiembre de 2025 | 16:30

Escuchar esta nota

En el marco de la celebración de los 100 años de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Sudamérica, el próximo sábado 27 de septiembre, de 9 a 13 horas, se llevará a cabo una gran Jornada de Servicio en la ciudad de La Plata, en coordinación con la Municipalidad local, y se pide la colaboración de los vecinos para acercarse a tres plazas de la capital provincial para llevar elementos para reciclar a cambio de plantines y bolsas verdes.

La actividad se desarrollará de manera simultánea en tres espacios públicos: Plaza Alberti (25 y 38), Plaza Iraola (1 y 530) y el Skatepark del Barrio Jardín (83 entre 118 bis y diagonal 620).

Durante la jornada, en conjunto con la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de La Plata, se realizarán tareas de puesta en valor de bancos y juegos de plaza, plantación de árboles y recolección de materiales reciclables (pilas, baterías, plásticos, cartones, latas, vidrios, aceite usado y aparatos electrónicos en desuso). A cambio, los vecinos podrán llevarse plantines y bolsas verdes, fomentando así la conciencia ambiental y la participación comunitaria.

La Municipalidad instalará stands de recepción y entrega de materiales, mientras que la Iglesia de Jesucristo contribuirá con voluntarios, árboles y los materiales necesarios para las labores de restauración. Además, la Secretaría de Ambiente proveerá de las herramientas para la plantación de los árboles.

Este Día de Servicio busca fortalecer el compromiso de la Iglesia con la comunidad, promoviendo la preservación del medio ambiente y el mejoramiento de los espacios públicos de la ciudad.

La invitación está abierta a toda la comunidad platense para acercarse a los puntos indicados, colaborar con materiales reciclables y participar de una jornada de solidaridad y servicio.

LE PUEDE INTERESAR

Árbol a punto de caerse a metros del Hospital San Juan de Dios

LE PUEDE INTERESAR

Marcha en La Plata para reclamar justicia por el triple femicidio de Morena, Brenda y Lara

En 2025, la Iglesia de Jesucristo celebra el centenario de la predicación del evangelio en Sudamérica, hito que comenzó en el Parque Tres de Febrero, en la Ciudad de Buenos Aires, y que hoy se extiende con miles de miembros en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, comprometidos con Jesucristo y con el servicio a la sociedad.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Argentina recibirá U$S 20.000 millones del Tesoro de EE UU a través de un swap

La peor noticia: confirman que los cadáveres hallados son de las chicas desaparecidas

Estudiantes, entre la ansiedad y el misterio en la previa de Flamengo

Mammini sigue en España y espera el alta médica

Conflicto en el Tren Roca La Plata, a paso de hombre por una protesta: el Gobierno pidió la conciliación obligatoria

Mundo vikingo: el mito del casco con cuernos y la verdad sobre los exploradores que llegaron a América antes que Colón

La Plata, sin agua este miércoles: a qué zonas afectan las obras de Absa

Más leña al fuego: Yanina Latorre volvió a destrozar a la China Suárez
+ Leidas

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

Encontraron tres cuerpos en Florencio Varela: ¿son los de las chicas desaparecidas?

Estudiantes, entre la ansiedad y el misterio en la previa de Flamengo

La peor noticia: confirman que los cadáveres hallados son de las chicas desaparecidas

La Plata, sin agua este miércoles: a qué zonas afectan las obras de Absa

En Flamengo hablan de “obligación” ante Estudiantes por la Copa Libertadores

De las redes sociales a las calles: el boom de los “Labubus” llegó a La Plata

Conflicto en el Tren Roca La Plata, a paso de hombre por una protesta: el Gobierno pidió la conciliación obligatoria
Últimas noticias de La Ciudad

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

Árbol a punto de caerse a metros del Hospital San Juan de Dios

Marcha en La Plata para reclamar justicia por el triple femicidio de Morena, Brenda y Lara

En La Plata, inauguraron una Unidad Residencial de Salud Mental y Consumos Problemáticos

Espectáculos
Nuevo parte médico de Thiago Medina: "Descompensación respiratoria" y "situación extrema"
Confusas versiones vinculadas a la millonaria herencia que dejó Roberto Giordano: existen dudas sobre bienes no declarados
Advierten que es delicado el estado de salud del periodista Mariano Grondona
Carmen Barbieri confesó detalles sexuales de Santiago Bal y reveló cómo fue "la primera vez"
Marcelo Tinelli bancó a Benjamín Vicuña en la discusión por el colegio de sus hijos: "Yo rompo todo"
Deportes
Represión en el Bosque: Gimnasia, la AFA y el Estado afrontan una demanda millonaria de dos víctimas
"Los mismos episodios en los mismos lugares": Verón posteó por los incidentes con Lanús en el Maracaná
Ángel Di María llega al Bosque: la maldición de no poder ganar en La Plata
Estudiantes vs Flamengo: quién gana según las apuestas online
Estudiantes, entre la ansiedad y el misterio en la previa de Flamengo
Policiales
El menor baleado en La Plata sufrió "una lesión irreversible": qué dijo el parte médico
Marcha en La Plata para reclamar justicia por el triple femicidio de Morena, Brenda y Lara
Represión en el Bosque: Gimnasia, la AFA y el Estado afrontan una demanda millonaria de dos víctimas
Fuertísimo choque en Barrio Hipódromo: un auto colisionó con una camioneta y se incrustó contra una casa
Feroz tiroteo entre bandas en La Plata: el video de los allanamientos múltiples, detenidos y un arsenal de armas y balas
Información General
El Gobierno pide conciliación obligatoria por el conflicto en Trenes Argentinos
Otro falso fin del mundo: ¿por qué se viralizó la búsqueda de "rapto" en Google?
La lucha contra el HPV: información y prevención, la clave de todo
Mundo vikingo: el mito del casco con cuernos y la verdad sobre los exploradores que llegaron a América antes que Colón
Residuos electrónicos: logran un avance para reciclarlos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla