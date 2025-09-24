Feroz tiroteo entre bandas en La Plata: el video de los allanamientos múltiples, detenidos y un arsenal de armas y balas

Días atrás, un violento enfrentamiento armado entre dos bandas de delincuentes en el barrio El Retiro de La Plata, estuvo a punto de terminar en tragedia cuando una bala calibre 22 ingresó a la vivienda de una vecina y atravesó la ventana de la habitación de su hija.

En el contexto de la investigación de ese episodio, en las últimas horas y como se adelantó esta mañana , la Justicia ordenó varios allanamientos. Puntualmente, se desplegó un fuerte operativo policial en distintos puntos de la zona Oeste del Gran La Plata que terminó con tres personas aprehendidas y el secuestro de un verdadero arsenal de armas de fuego, drogas y hasta un auto robado.

Como se publicó en su momento, el hecho ocurrió el pasado 14 de septiembre. A partir de análisis de cámaras de seguridad y testimonios, el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría 14ª logró identificar a los involucrados, todos vinculados a disputas barriales y al robo de motos.

Con esas pruebas, la Justicia dispuso cuatro allanamientos simultáneos en domicilios de las calles 41 entre 159 y 160, 40 y 159, 40 entre 160 y 161, y 46 entre 160 y 161.

En los operativos se logró la detención de tres hombres de 17, 23 y 27 años.

Un verdadero arsenal

Durante los registros, la Policía incautó:

14 cartuchos de escopeta calibre 36 y 44 municiones calibre .22.

Un fusil FN calibre 12.7 sin numeración visible, un revólver calibre .38, una carabina calibre 12 y diversas municiones de distintos calibres.

Una carrocería y motor pertenecientes a un Renault Clío con pedido de secuestro activo por robo automotor en Lomas de Zamora desde 2022.

Un motor de moto Bajaj con numeración suprimida.

Droga fraccionada: 5 gramos de cocaína y 50 gramos de marihuana.

El procedimiento contó con la participación del GAD y personal de distintas comisarías de la Región Capital, bajo la supervisión de la UFI Nº 3 del Departamento Judicial La Plata.

El menor detenido fue entregado a sus progenitores, mientras que los otros dos quedaron a disposición de la Justicia imputados por abuso de arma agravado, encubrimiento, robo automotor, tenencia ilegal de armas de guerra y de uso civil, e infracción a la Ley de Drogas 23.737.