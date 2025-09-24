Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Feroz tiroteo entre bandas en La Plata: el video de los allanamientos múltiples, detenidos y un arsenal de armas y balas

24 de Septiembre de 2025 | 15:15

Escuchar esta nota

Días atrás, un violento enfrentamiento armado entre dos bandas de delincuentes en el barrio El Retiro de La Plata, estuvo a punto de terminar en tragedia cuando una bala calibre 22 ingresó a la vivienda de una vecina y atravesó la ventana de la habitación de su hija.

En el contexto de la investigación de ese episodio, en las últimas horas y como se adelantó esta mañana, la Justicia ordenó varios allanamientos. Puntualmente, se desplegó un fuerte operativo policial en distintos puntos de la zona Oeste del Gran La Plata que terminó con tres personas aprehendidas y el secuestro de un verdadero arsenal de armas de fuego, drogas y hasta un auto robado. 

Como se publicó en su momento, el hecho ocurrió el pasado 14 de septiembre. A partir de análisis de cámaras de seguridad y testimonios, el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría 14ª logró identificar a los involucrados, todos vinculados a disputas barriales y al robo de motos.

Con esas pruebas, la Justicia dispuso cuatro allanamientos simultáneos en domicilios de las calles 41 entre 159 y 160, 40 y 159, 40 entre 160 y 161, y 46 entre 160 y 161.

En los operativos se logró la detención de tres hombres de 17, 23 y 27 años. 

Un verdadero arsenal

Durante los registros, la Policía incautó:

14 cartuchos de escopeta calibre 36 y 44 municiones calibre .22.

Un fusil FN calibre 12.7 sin numeración visible, un revólver calibre .38, una carabina calibre 12 y diversas municiones de distintos calibres.

Una carrocería y motor pertenecientes a un Renault Clío con pedido de secuestro activo por robo automotor en Lomas de Zamora desde 2022.

Un motor de moto Bajaj con numeración suprimida.

Droga fraccionada: 5 gramos de cocaína y 50 gramos de marihuana.

El procedimiento contó con la participación del GAD y personal de distintas comisarías de la Región Capital, bajo la supervisión de la UFI Nº 3 del Departamento Judicial La Plata.

El menor detenido fue entregado a sus progenitores, mientras que los otros dos quedaron a disposición de la Justicia imputados por abuso de arma agravado, encubrimiento, robo automotor, tenencia ilegal de armas de guerra y de uso civil, e infracción a la Ley de Drogas 23.737.

