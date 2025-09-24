Se acabó el misterio: los Rolling Stones anunciaron una reedición especial de Black and Blue por sus 50 años

La legendaria banda británica The Rolling Stones lanzó oficialmente la versión Super Deluxe de su álbum de 1976 Black and Blue, que saldrá el 14 de noviembre de 2025. Con esta reedición, le pone fin a los rumores de un regreso a Argentina e incluye una nueva mezcla a manos de Steven Wilson, material inédito, grabaciones en vivo y un rico paquete de contenido extra.

Esta edición ampliada estará disponible en múltiples formatos: una caja de 5 LP en vinilo y una versión de 4 CD + Blu-ray, acompañadas de un libro de tapa dura de 100 páginas y un póster réplica de la gira de 1976. Dentro del Blu-ray se incluirán tanto la mezcla estéreo como una versión en Dolby Atmos de la mezcla de Wilson, además de un concierto completo grabado en Earls Court 1976 y la transmisión en vivo de un show en París ese mismo año.

El paquete “Outtakes and Jams” reúne grabaciones inéditas con jam sessions en que participaron guitarristas invitados como Jeff Beck y Harvey Mandel, además de colaboraciones con Billy Preston. La intención es ofrecer a los fanáticos una visión más profunda y extendida del proceso creativo detrás de Black and Blue, combinando lo clásico con lo nunca antes escuchado.

La reedición fue anunciada también en redes sociales. En Instagram, la banda publicó: “THE ROLLING STONES BLACK AND BLUE – REMASTERED & REIMAGINED FOR 2025! Out 14 Nov 2025, Super Deluxe Box Set is stacked”. (Instagram) Otro post destacaba que el álbum se lanzará en formatos vinilo, CD y digital por la discográfica Island / UMe.

Este lanzamiento llega en un momento en que los Stones no tienen conciertos confirmados, pero se especula que la banda podría planear una gira europea para el próximo año. Mientras tanto, esta edición especial de Black and Blue funcionará como un puente entre el pasado y el presente del grupo, ofreciendo a los seguidores una renovada experiencia sonora y documental.