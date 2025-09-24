Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La previa de Estudiantes vs Flamengo: el comunicado del club, el recibimiento y lo que tiene que saber los hinchas

La previa de Estudiantes vs Flamengo: el comunicado del club, el recibimiento y lo que tiene que saber los hinchas
24 de Septiembre de 2025 | 17:14

Escuchar esta nota

En la antesala de un partido clave para Estudiantes, ante Flamengo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores en UNO, el Club difundió un mensaje dirigido a socios e hinchas en el que remarcó la importancia de mantener un “comportamiento ejemplar” durante la velada.

El Pincha, a través de un mensaje que dio a conocer en las últimas horas, advirtió: “El incumplimiento de las disposiciones puede generar duras sanciones para nuestra institución, que incluyen multas económicas, suspensión del Estadio UNO, pérdida de puntos o descalificación de futuras competencias organizadas por la CONMEBOL”.

Entre las prohibiciones para el partido ante el conjunto brasileño, destacaron el arrojar elementos al campo de juego —“incluidos papelitos o rollos de papel”—, obstruir carteles de señalización con banderas, ingresar banderas con asta, utilizar pirotecnia o bengalas, y realizar cánticos o gestos discriminatorios.

Además, se recordó que el Estadio UNO “cuenta con un sistema de vigilancia de última generación, preparado para registrar cualquier tipo de conducta inapropiada dentro del recinto”, y que los organismos de seguridad pueden aplicar penas adicionales según la gravedad de las infracciones.

El mensaje no solo apuntó a evitar sanciones, sino también a sostener la identidad del Club. “El compromiso no sólo implica cumplir las normas, sino también sostener el orden dentro y fuera de la cancha, siendo buenos anfitriones con nuestros pares de Flamengo”, señalaron.

Finalmente, la dirigencia hizo un llamado a la hinchada para vivir una fiesta en paz: “Estudiantes de La Plata confía en el compromiso de su gente para vivir una gran jornada copera, con aliento incondicional, pasión y responsabilidad. Respetemos a nuestros rivales y sigamos disfrutando de nuestra casa con un comportamiento a la altura de lo que representa nuestra historia”.

El gran recibimiento que preparan los hinchas para el plantel

La adrenalina y la expectativa es grande en los hinchas de Estudiantes, por ello habrá un gran recibimiento para el plantel. En 1 y 53, alrededor de las 19, los hinchas recibirán el micro de los jugadores con bengalas, banderas y mucho color para darle su apoyo.

Como ocurrió en otras ocasiones, se espera que un gran número de albirrojos diga presente en la previa, para generar ese clima de final.

