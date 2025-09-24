Un tirador suicida disparó en un centro de inmigración de Texas: dos muertos y una persona gravemente herida

Dos personas murieron y una se encuentra en estado crítico tras un tiroteo en una oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en Dallas, estado de Texas, la mañana del miércoles, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El tirador también falleció, informó el DHS, citado por CBS News.

Las autoridades informaron que el tirador murió por una herida de bala autoinfligida. Las tres víctimas baleadas eran reclusos del centro, según informaron las autoridades federales.

El atacante señalado como responsable de matar a dos detenidos y herir a un tercero en una instalación del ICE en Dallas fue identificado como Joshua Jahn, según tres fuentes con conocimiento del caso. Jahn, de 29 años, fue acusado hace una década de entregar marihuana, según registros judiciales.

Jahn había vivido en un suburbio de Dallas, según registros públicos. Tres fuentes dijeron a CNN que él es el atacante, y las autoridades señalaron que se suicidó tras abrir fuego.

En 2016, cuando tenía 19 años, Jahn fue acusado de entregar más de un cuarto de onza de marihuana. Se declaró culpable y el caso fue diferido, quedando en libertad condicional, según registros judiciales del condado de Collin. La instalación del ICE donde ocurrió el tiroteo está ubicada a lo largo de la I-35E, justo al suroeste del Aeropuerto Dallas Love Field.

La policía de Dallas informó que los agentes respondieron a una llamada de asistencia en el centro alrededor de las 6:40 a. m. Un informe inicial de las fuerzas del orden indicó que el pistolero se encontraba en un lugar elevado. El pistolero abrió fuego desde la azotea de una oficina de abogados ubicada frente al centro de detención de ICE, en Empress Street.

La persona que abrió fuego contra la instalación del ICE en Dallas disparó “indiscriminadamente”, según dijo la subdirectora del ICE, Madison Sheahan, citada por CNN. “El atacante estaba en un edificio cercano, disparando directamente contra la instalación, a lo largo de toda la estructura”.

La subdirectora agregó que fue una situación potencialmente “muy peligrosa” para las fuerzas del orden. Ningún miembro de las fuerzas del orden resultó herido, según Joe Rothrock, agente especial a cargo de la oficina local del FBI en Dallas.

“Encontramos balas en todo el edificio que habían perforado la instalación, teniendo como blanco toda la sede del ICE”, dijo Sheahan. Los tres detenidos que recibieron disparos el miércoles en la instalación del ICE en Dallas habían sido arrestados y serían trasladados a un centro de detención de mayor plazo, dijo a Fox News Sheahan.

Los tres estaban en el país ilegalmente y “siendo procesados en esta instalación, para luego ser trasladados a un centro de detención de largo plazo”, agregó. Dos de los detenidos murieron y el restante está en condición grave tras el ataque, dijo a CNN la portavoz de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin.

“Estamos trabajando con nuestros agentes locales para identificar a los familiares más cercanos y asegurarnos de que reciban las notificaciones. Hasta entonces, no quiero adelantarme sobre ninguna familia que esté lidiando con esta tragedia”, señaló.

Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que el ataque armado en la oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Dallas no impedirá que las autoridades sigan adelante con las acciones migratorias. “No permitiremos que este cobarde ataque frene nuestros esfuerzos para asegurar la frontera, hacer cumplir la ley migratoria y garantizar la ley y el orden”, dijo Abbott en un comunicado.

Señaló que agencias como el ICE, en coordinación con el Departamento de Seguridad Pública del estado y la Guardia Nacional, continuarán “arrestando, deteniendo y deportando a toda persona que se encuentre ilegalmente en este país, sin interrupción”. Al calificar el ataque de “horrendo”, el gobernador dijo que “la embestida constante de retórica violenta y subversiva de la izquierda” debe ser denunciada.

El Departamento de Policía de Dallas informó en redes sociales que el tiroteo ocurrió alrededor de las 6:40 a. m. hora local (11:40 GMT). El tirador abrió fuego desde un edificio cercano, matando a una persona en el lugar, mientras que otras dos fueron trasladadas al hospital con heridas de bala.

“El ataque obsesivo contra las fuerzas del orden, en particular contra el ICE, debe cesar. Rezo por todos los heridos en este ataque y por sus familias”, escribió el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, en la plataforma de redes sociales X, sobre una publicación de Noem sobre el tiroteo.

Tricia McLaughlin, subsecretaria de Seguridad Nacional, declaró a Fox News que ningún agente federal resultó herido, informó la agencia Xinhua. El centro de ICE de Dallas ha sido sede de vigilias matutinas semanales, donde varias decenas de miembros de la comunidad, en apoyo a la inmigración, levantan carteles con mensajes como “las familias deben estar juntas” y “el debido proceso”, según informó The New York Times.