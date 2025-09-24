Fuertísimo choque en La Plata: un auto colisionó con una camioneta y se incrustó contra una casa

Este miércoles, en el cruce de una transitada arteria al centro de La Plata, un auto y una camioneta protagonizaron un brutal choque. En el incidente vial, ocurrido en la intersección de 120 y 36 de Barrio Hipódromo, terminó con uno de los vehículos sobre el frente de una vivienda.

El episodio se produjo minutos antes de las 13.30 horas, cuando un Fiat Siena color gris y una van colisionaron por causas que se intentan establecer hasta el momento.

La violencia del impacto fue tal que uno de los vehículos terminó con la activación del airbag en el volante del conductor. A su vez, el auto resultó con importantes daños en su frente, mientras que la camioneta sufrió abollones en el lateral izquierdo.

Además de los daños registrados en los rodados, la virulencia del impacto también produjo destrozos en el acceso principal de la propiedad ubicada en dicha esquina. Cabe resaltar que uno de los vehículos terminó subiéndose a la vereda a raíz de la colisión y recién detuvo su marcha contra la puerta de la vivienda.

En cuestión de minutos, al lugar arribó personal policial, que se encargó de delimitar el lugar del siniestro para la labor de los peritos y garantizar el paso de los vehículos sentido a la Avenida 38.