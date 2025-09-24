"Los mismos episodios en los mismos lugares": Verón posteó por los incidentes con Lanús en el Maracaná

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, se manifestó contra la represión sufrida por los hinchas de Lanús a la salida del Estadio Maracaná, en Brasil. El Granate se enfrentó a Fluminense por la semifinal de la Copa Sudamericana.

A través de sus historias de Instagram, el presidente del club pincharrata reclamó: “Esto sigue pasando y nadie hace nada… Ahora le tocó a la gente de Lanús y así seguimos viendo los mismos episodios en los mismos lugares”. Adjunto, publicó un video de los incidentes ocurridos.

La violencia vivida por los argentinos en Brasil no es un episodio aislado dentro del mundo del deporte. Como dirigente, la Brujita reclamó mayor atención a las medidas de seguridad para proteger a los hinchas.

A la salida del Maracaná, los hinchas granates debieron enfrentar una represión policial y momentos de temor. Si bien hubo heridos, ninguno fue de gravedad, encontrándose fuera de peligro.

