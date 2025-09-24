“No cumple su rol de conductor”: Nancy Pazos volvió a apuntar contra Robertito Funes

La guerra fría entre Nancy Pazos y Robertito Funes parece no tener descanso, mientras que Funes está nominado en los premios Martín Fierro en su rol de movilero, Pazos sostuvo que su colega debe dedicarse a ese labor ya que consideró que “no cumple su rol de conductor” de la forma en que a ella le gustaría.

Respecto a la terna considerada por APTRA que lo nominó junto a destacados profesionales, la comunicadora sostuvo: “Me pareció perfecto, es el lugar que tiene, como movilero es muy bueno. Por eso no acepto que me conduzca”.

Sobre los cruces, Nancy sostuvo: “Son diferencias de opiniones. Esto pasa hace más de un año y yo arreglé no estar, con el canal, porque soy columnista de Georgina Barbarrosa. -Funes- no cumple su rol de conductor como a mí me gustaría, de hecho hay cosas que pasaron al aire que son para reprochar en términos de rigor periodístico”.

“Muchas veces hice la conducción cuando pasaban cosas de último momento. Conduzco mi programa los viernes que me vá bárbaro”, contó Pazos al tiempo que apuntó: “No me siento cómoda cuando está Robertito que, de hecho, está más cerca de ser vocero de Milei que otra cosa”.

Por su parte, Funes respondió: “Se enoja, pero está todo bien. No jodo para laburar, si me atacan, respondo, pero si no, me la banco. Hay que ignorarlos porque con la indiferencia se marca la distancia. Lo que pasa es que si te tienen de hijo (...). Cuando hago los móviles y ella está en el piso, fingimos demencia”.