Deportes

Miguel Ángel Russo volvió a quedar hospitalizado y no estuvo en la práctica de Boca
24 de Septiembre de 2025 | 17:04

El entrenador Miguel Ángel Russo volvió a ser hospitalizado este miércoles en un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires para realizarse estudios médicos programados, lo que lo obligó otra vez a ausentarse del entrenamiento de Boca.

El director técnico de 69 años pasará la noche en la clínica y se espera que este jueves regrese a su domicilio. El director técnico ya había sido internado el lunes por una deshidratación en la clínica Fleni, de donde recibió el alta a las pocas horas.

En esta ocasión, los chequeos estaban pautados de antemano, por lo que no se trató de una urgencia médica. Russo había dirigido la práctica del martes, pero este miércoles no estuvo presente en la práctica del primer equipo, donde el plantel se entrenó bajo las órdenes de Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez.

El estado de salud del entrenador viene siendo seguido de cerca en el club, ya que a comienzos de septiembre, debió pasar una semana internado en Fleni a raíz de una infección urinaria que complicó su cuadro clínico. Aquella internación le impidió encabezar los trabajos con el plantel en su tercer ciclo al frente del equipo.

Tras recibir el alta el 5 de ese mes, la dirigencia decidió darle más días de recuperación y recién volvió a las prácticas el jueves siguiente, antes del viaje a Rosario para enfrentar a Central. Después de ese encuentro, que terminó en empate por 1 a 1, Russo se refirió públicamente a los rumores en torno a su salud y mostró su descontento con las especulaciones: “Hubo muchos que dijeron tonterías. El que sabe sobre su salud es uno mismo”, declaró en conferencia de prensa.

En el plano deportivo, Boca se prepara para visitar a Defensa y Justicia el próximo sábado a las 19 en Florencio Varela, en un partido que contará con la presencia de hinchas visitantes. El uruguayo Edinson Cavani continúa sin evolucionar de la distensión en el psoas derecho y su participación ante el “Halcón” está prácticamente descartada, lo que obliga al cuerpo técnico a evaluar variantes ofensivas de cara a un compromiso clave en la Liga Profesional.

 

Policiales
"Justicia ya": el reclamo de los famosos tras el triple femicidio de Morena, Brenda y Lara
Triple femicidio en Florencio Varela: quiénes son los cuatro detenidos, uno de ellos sería un presunto narco
Triple femicidio: se conocieron los resultados de las autopsias
Corte en 7 y 50 y Gobernación: marchan en La Plata para reclamar justicia por el triple femicidio de Morena, Brenda y Lara
"Lesión irreversible": el menor baleado en La Plata quedó cuadripléjico
Espectáculos
"Justicia ya": el reclamo de los famosos tras el triple femicidio de Morena, Brenda y Lara
“No cumple su rol de conductor”: Nancy Pazos volvió a apuntar contra Robertito Funes
Jimmy Kimmel volvió con un monólogo demoledor y acusó a Trump de querer censurarlo
Se acabó el misterio: los Rolling Stones anunciaron una reedición especial de Black and Blue por sus 50 años
Nuevo parte médico de Thiago Medina: "Descompensación respiratoria" y "situación extrema"
La Ciudad
Corte en 7 y 50 y Gobernación: marchan en La Plata para reclamar justicia por el triple femicidio de Morena, Brenda y Lara
UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA
Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA
En tres plazas de La Plata: convocan a vecinos a llevar elementos para reciclar
Árbol a punto de caerse a metros del Hospital San Juan de Dios
Política y Economía
Kicillof habló del triple femicidio: "El narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones"
La respuesta del mercado: bajó el dólar y subieron bonos y acciones
“Pasamos a ser rehenes”: Martín Lousteau sobre el rescate de Donald Trump
Cristina Kirchner a Milei: "¿Viste que al final era el dólar? No solucionaste nada y empeoraste todo"
Milei se reunió con Georgieva: "Damos la bienvenida al apoyo de Estados Unidos y el BID", dijo la titular del FMI

