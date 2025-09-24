Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Marcha en La Plata para reclamar justicia por el triple femicidio de Morena, Brenda y Lara

Marcha en La Plata para reclamar justicia por el triple femicidio de Morena, Brenda y Lara
24 de Septiembre de 2025 | 15:39

Luego de conocerse que los cuerpos encontrados pertenecían a Brenda, Morena y Lara, las jóvenes de 15 y 20 años que eran intensamente buscadas, este miércoles a las 18 hs en 7 y 50 convocan a una marcha para pedir justicia por el triple femicidio.

El estremecedor caso que mantuvo en vilo al país terminó de la peor manera: las jóvenes habían sido asesinadas, descuartizadas y colocadas en bolsas de residuos. Fueron halladas en una propiedad de Florencio Varela.

En La Plata, agrupaciones feministas y autoconvocadas se llaman a las calles para reclamar justicia por los crímenes, bajo la consigna “Basta de femicidios. Basta de matarnos. Justicia por Morena, Brenda y Lara”. El encuentro fue programado para las 18 hs de este miércoles en 7 y 50.

“Transformemos la bronca y el dolor en lucha y organización. Seguimos en las calles. Basta de femicidios. Desmantelamiento de las redes de trata y explotación sexual. El Estado y los gobiernos son responsables”, concluyó una de las convocatorias.

El caso

Los cuerpo hallados en el pozo séptico de una vivienda en Florencio Varela son de Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las chicas que estaban desaparecidas desde el viernes 19 de septiembre

Ahora, la Policía busca intensamente a un peruano líder de una organización delictiva que trafica drogas en el barrio 1-11-14 y en otros lugares de Flores, zona en la que las tres jóvenes asesinadas, según la denuncia de sus familiares, ejercían habitualmente la prostitución.

Las primeras pericias en el lugar indican que los homicidios se habrían producido el mismo viernes, día de las desapariciones. Respecto a la investigación, hasta el momento hay cuatro detenidos que estarían vinculadas al líder narco, las que tendrían domicilio alternativamente entre el bajo Flores y el sur del Conurbano.

“Las imágenes de las cámaras del Centro de Monitoreo de La Matanza identificaron la camioneta blanca, con patente adulterada, a la que las dos jóvenes de 20 años y la menor de 15 años subieron voluntariamente en la Rotonda de La Tablada el viernes”, detallaron.

Asimismo, se remarcó que la denuncia formal fue radicada el domingo por la tarde y que la identificación del vehículo que hizo el municipio se aportó a la Justicia el lunes a la mañana, una vez conocido el caso. El impacto posterior de uno de los celulares en una antena de Florencio Varela activó la búsqueda en esa zona, en donde dos familiares del jefe narco, ahora intensamente buscados, alquilaban una casa en la que se habrían producido los asesinatos.

Los familiares de las tres chicas llegaron cerca del mediodía a la DDI para que las autoridades den explicaciones sobre el operativo en dicha localidad bonaerense. Se trató de un marco desgarrador, debido a que varios familiares se descompensaron frente a las cámaras de seguridad.

