¡Mañana sale la tarjeta! Con el CARTONAZO podes ganarte un auto 0km o 20 millones de pesos

Deportes

Represión en el Bosque: Gimnasia, la AFA y el Estado afrontan una demanda millonaria de dos víctimas
24 de Septiembre de 2025 | 15:39

Escuchar esta nota

Una demanda civil y administrativa de gran magnitud avanza en los tribunales de La Plata contra el club Gimnasia, la AFA, el Estado provincial y aseguradoras, por los daños sufridos durante la represión policial ocurrida el 6 de octubre de 2022 en el estadio del Bosque. La causa pasó a la etapa de prueba en los fueros Civil, Comercial y Contencioso Administrativo. 

Los demandantes son dos víctimas directas de aquel episodio: un hincha que perdió un ojo tras recibir un disparo a corta distancia, y su pareja, que resultó herida por balas de goma en la espalda con múltiples impactos. Ambos litigan esta acción con patrocinio legal, y obtuvieron la exención de gastos procesales. 

La reparación exigida no sólo involucra responsabilidades del Lobo y de la entidad encargada de la organización del fútbol argentino, sino también del Estado bonaerense y de las compañías aseguradoras que deberían responder por el seguro del espectador, implicado en el operativo.

En ese momento, según el relato de los damnificados, la represión fue violenta y sorpresiva: algunos testigos aseguran que los efectivos sabían del ingreso de público y que el conflicto se desencadenó con puertas cerradas. En aquella fatídica noche, el hincha de Gimnasia Lolo Regueiro perdió la vida durante el excesivo accionar policial.

En esa línea, se supo que las audiencias previas de mediación fracasaron, por lo que ahora la causa continúa su curso con producción de prueba. Fuentes judiciales indicaron que la declaración de hechos ya ha sido admitida en el ámbito penal, lo que podría acelerar la decisión en primera instancia. 

Gimnasia debía tener vigente un seguro para cubrir incidentes en espectáculos deportivos, pero según la demanda no lo tenía activo al momento del evento, lo que podría obligarlo a responder con patrimonio propio si se dicta sentencias condenatorias. 

Hasta el momento, la causa penal fue elevada a juicio oral, y entre los imputados figuran exfuncionarios policiales, dirigentes del club y autoridades de seguridad. La demanda civil se superpone como una vía para reclamar compensaciones por daños materiales, físicos y psicológicos. 

El juicio por la muerte de Lolo Regueiro

En el pasado mes de junio, la Cámara Penal platense absolvió al ex jefe de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe), Eduardo Aparicio. Así, no será juzgado en el juicio por la muerte de César "Lolo" Regueiro, el hincha de Gimnasia que falleció por un infarto durante la represión policial en el Bosque en octubre de 2022 en la previa del famoso partido ante Boca Juniors.

Según indicó la Justicia, Aparicio fue absuelto dado "que no tenía control real sobre lo que pasó esa noche y que su rol fue más político que operativo". En el fallo de los jueces Raúl Dalto, María Silvia Oyhamburu y Ernesto Ferreira, argumentan que Aparicio "no dirigió ni coordinó el operativo de seguridad", ni tenía poder para frenar la represión, ni relación directa con la sobreventa de entradas.

El operativo policial que allí se desarrolló, y que terminó en desgracia, estaba a cargo de Sergio Berni, por entonces ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. 

 

