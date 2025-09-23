Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Otro episodio dramático en La Plata: le dieron dos balazos a un adolescente de 15 años

Otro episodio dramático en La Plata: le dieron dos balazos a un adolescente de 15 años
23 de Septiembre de 2025 | 14:46

Un violento episodio se registró en la localidad platense de Melchor Romero, donde un adolescente de 15 años con antecedentes policiales terminó internado tras recibir dos disparos en lo que los investigadores presumen como un ajuste de cuentas.

El hecho ocurrió en la esquina de 141 y 45, durante la noche del domingo. Según informaron fuentes policiales, el menor presentaba una herida de bala en el glúteo derecho y otra en el hombro, con entrada y salida. A pesar de la gravedad, fue trasladado de urgencia por el SAME al Hospital Alejandro Korn, donde confirmaron que se encuentra fuera de peligro.

En el lugar del ataque, los efectivos incautaron un revólver calibre .32 largo, un cargador de pistola 9 mm con proyectiles y una vaina servida, lo que da cuenta de que el chico estaba armado al momento del hecho.

La causa quedó caratulada como “Abuso de arma, lesiones y averiguación de ilícito” y está en manos de la UFI N°2 de La Plata, a cargo de la fiscal Betina Lacki. Los investigadores buscan reconstruir la secuencia a través de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos para identificar a los autores de los disparos y determinar si hubo más personas involucradas.

El episodio vuelve a poner el foco sobre la escalada de violencia en Melchor Romero, donde en las últimas semanas se registraron distintos hechos armados que involucran a jóvenes y adolescentes.

