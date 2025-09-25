¡Un mago en Berisso! Ganó $1.800 millones con el Quini 6

El Quini 6 hizo millonario a otro vecinos de la Región. Esta vez una boleta que se jugó en Berisso terminó con uno de los dos nuevos millonarios: los afortunados que acertaron los seis números en la modalidad La Segunda se hicieron acreedores de más de $ 1.800 millones cada uno.

La fórmula ganadora de anoche, miércoles 24 de septiembre, fue la apuesta de los números 06 - 03 - 17 - 21 - 31 - 24.

La jugada de Berisso se hizo en la Agencia Luisito, de Montevideo y 4, donde esta mañana no salían del asombro tras haber vendido el cartón multimillonario. El otro ganador es oriundo de Puerto Madryn, Chubut.

Cabe resaltar que las apuestas de Quini 6 solo se toman en las agencias autorizadas de lotería en todo el país, donde debe otorgarse un ticket al jugador para que después acredite el premio, con un plazo de siete días para su entrega. Aunque el objetivo principal es acertar los seis números de la apuesta, aquellos que consigan cinco de esos seis aciertos tendrán el segundo premio y quienes adivinen cuatro de seis aciertos, el tercero.