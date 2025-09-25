Bombazo: se casa Nicolás Cabre, fecha, lugar y fiesta a lo grande

¿Virus o alergia? Las guardias en la Región, repletas de consultas con síntomas de resfríos, tos y picazón en garganta
Se filtró y está confirmado. El actor Nicolás Cabré se casará con la productora Rocío Pardo y será su segundo matrimonio luego del que contrajo con la actriz Eugenia Tobal en 2011, que terminó con un escándalo teniendo como protagonista a la China Suárez.
Ahora, desde la tele, dialogaron con el modisto Daniel Casalnovo, quien hizo el traje para Cabré y reveló algunos detalles. "Nicolás la invitó a vacacionar a Punta Cana. Fueron con Rufina y la hermana de Rocío. Ahí se lo propuso, fue mucho más sencillo, práctico, sin mucho despliegue le dijo, 'me quiero casar con vos'", comenzó por expresar.
Por otra parte, con respecto a la fiesta en cuestión, confesó: "Se esperan 260 invitados aproximadamente y no va a cobrar cubierto. Se casan el sábado 6 de diciembre a 30 kilómetros de Villa Carlos Paz en una estancia y dura 3 días. Van 27 familias". De esta manera, desmintió por completo el rumor que se había instalado días atrás y que le significó recibir un sinfín de críticas a Cabré.
Finalmente, vale destacar que Cabré y Pardo se conocieron en la temporada teatral de Córdoba en 2024 y allí comenzaron una relación amorosa que los llevará a casarse poco menos después de dos años.
Además, con motivo de sus respectivos trabajos en Carlos Paz para 2026, esa es la razón por la que eligieron este lugar para su boda.
