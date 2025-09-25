Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Juicio por supuesta defraudación al Estado: Andrea del Boca fue absuelta  

25 de Septiembre de 2025 | 13:14

Escuchar esta nota

Luego de años de batallar para demostrar su inocencia, Andrea del Boca obtuvo la sentencia que tanto anhelaba. Ahora, el Tribunal Oral Federal N°7 decidió absolverla en la causa que se le había iniciado por presunta defraudación al Estado. 

La actriz había sido acusada de haber recibido $36.000.000 para la realización de la novela Mamá Corazón, la Justicia confirmó que es inocente. Asimismo, el debate oral había empezado en marzo de este año y tenía un total de 11 imputados, entre ellos, el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien también fue absuelto.

Además, el tribunal integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli puso a disposición de la Secretaría de Cultura, todos los episodios de la telenovela. Del Boca siguió la audiencia vía zoom y aunque se le dio la posibilidad de decir algunas palabras antes de escuchar la sentencia, eligió mantenerse en silencio. Luego, al escuchar el veredicto, no pudo contener el llanto.

Vale recordar que la denuncia original acusaba a la actriz de haber recibido ese dinero en concepto de financiamiento de la ficción Mamá Corazón. La novela en cuestión, nunca salió a la luz pese a que la famosa aseguró haber entregado todo el material para que así sucediera.

La actriz de “Celeste” se dirigió a sus seguidores en su cuenta de Instagram para reflejar, con gran emoción, sus sentimientos tras conocer la resolución: “Después de casi una década de agresiones, mentiras, cancelaciones, pérdidas, hoy se hizo justicia”. 

“El TOCF nº 7 otorgó mi absolución. Agradezco a mi hija, mi madre, mi tía, mis hermanos, amigos, fans por todo el apoyo. A mis abogados Fioribello, Onorati y Schumacher por toda su ayuda”, continuó. Y cerró: “Hoy mi papá descansa en paz, hoy empieza mi nueva vida. Pronto compartiré más, entiendan mi emoción. Gracias”.

