Repelentes, prevención y más: activan en La Plata la campaña contra el dengue

¿Virus o alergia? Las guardias en la Región, repletas de consultas con síntomas de resfríos, tos y picazón en garganta
Incluirá jornadas de información, descacharrado y acciones puerta a puerta
Escuchar esta nota
El intendente de La Plata, Julio Alak, dio inicio este jueves al Plan Municipal de Prevención contra el Dengue 2025/2026 de cara a la temporada de verano. “Con este plan buscamos reforzar la prevención y trabajar en cada barrio para cuidar la salud de todos los platenses”, sostuvo Alak durante la presentación, que tuvo lugar en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha.
El Plan de Prevención contra el Dengue 2025/2026 incluirá jornadas de información, prevención y descacharrado en domicilios particulares e instituciones, operativos de control de foco, entrevistas puerta a puerta para detectar casos febriles, la entrega de repelentes producidos en el laboratorio municipal y la amplificación de la campaña de vacunación que avanza en los distintos hospitales de la provincia.
La actividad contó con la participación Soledad Fernández, secretaria de Salud; Paula Lambertini, secretaria de Educación; y de Ariel Archanco, diputado provincial; entre otras autoridades locales y bonaerenses.
Además, estuvieron presentes en la sala polivalente del emblemático espacio el equipo de la Secretaría de Salud municipal, personal de los centros de atención primaria de la salud (CAPS) de la ciudad, representantes de la Región Sanitaria XI, directores de hospitales, entre otros.
Durante el encuentro, se valoró el trabajo de la campaña 2024/2025, que tuvo resultados efectivos, traduciéndose en una baja considerable de casos. También se entregó folletería con métodos de prevención y medidas de acción ante la aparición de síntomas, repelentes de producción propia y cuadernillos de abordaje que serán utilizados en los CAPS para actuar ante casos sospechosos y confirmados.
Durante el año pasado, resultó fundamental la articulación de la Secretaría de Salud con otras secretarías, así como con el Cementerio local, el Bioparque, las cooperativas municipales de limpieza y el Ministerio de Salud de la Provincia.
También fue clave la producción propia de repelente a cargo del Laboratorio de Especialidades Municipal, el trabajo en territorio de las promotoras de salud, las campañas informativas y la capacitación de trabajadores municipales.
En ese sentido, todas las acciones se replicarán y fortalecerán durante el presente año, con el objetivo de profundizar las medidas de prevención y concientización en la comunidad.
Para prevenir el dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos, la Municipalidad aconseja:
- Cuidar y desmalezar los jardines.
- Cortar el pasto una vez por semana.
- Descartar cualquier objeto en desuso capaz de acumular agua.
- Colocar boca abajo recipientes como baldes, frascos, tachos y botellas.
- Tapar los tanques de agua.
- Limpiar canaletas de desagües obstruidos.
- Cambiar asiduamente el agua de los bebederos de animales.
- Utilizar arena húmeda en lugar de agua en floreros, jarrones y recipientes de plantas acuáticas.
- Verificar la ausencia de larvas en piletas de lona y mantenerlas secas, plegadas y bajo techo cuando están en desuso.
- Instalar mosquiteros en aberturas y tules en cochecitos de bebés.
- Colocarse repelente sobre el cuerpo y la ropa.
- Utilizar espirales o tabletas.
