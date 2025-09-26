Será la primera vez de Di María en el Zerillo, pero visitó al Lobo en 32 y 25

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

ángel di maría, por primera vez en el bosque contra gimnasia

26 de Septiembre de 2025 | 03:25
Cuando este sábado Rosario Central visite al Lobo será la primera vez que Ángel Di María pise el estadio del Bosque. Entre su breve etapa inicial en el Canalla y su extensa carrera fuera del país, Fideo nunca pudo jugar en el Zerillo aunque enfrentó al Lobo tanto en el Gigante como en el estadio Ciudad de La Plata.

El primer antecedente fue el 7 de marzo del 2006 en 32 y 25 cuando Di María fue suplente e ingresó a los 8 minutos del segundo tiempo en lugar de Marco Ruben en la victoria tripera por 3 a 0 con los goles de Juan Carlos Ferreyra, Roberto Cornejo y Antonio Piergüidi.

Luego, en setiembre de 2006 nuevamente fue parte de la delegacion rosarina en el Estadio Ciudad de La Plata, fue nuevamente al banco de relevos pero no ingresó en la victoria canalla por 1 a 0 con tanto de Germán Alemanno.

El segundo partido que Fideo jugó ante Gimnasia fue en el 2007 en el Gigante de Arroyito. Di María 1 a 0 gracias al gol de Gonzalo Belloso, actual presidente de la institución rosarina.

Sin tantas luces como en el caso de Angelito, que fue gran figura en la consagración en el Mundial de Qatar, ya otros campeones mundiales han pisado en el último tiempo el estadio tripero. Sin ir más lejos, en el triunfo 3-0 de River de este año fueron titulares tres campeones en Qatar: Franco Armani, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña. El arquero fue el primero de los campeones mundiales en volver a pisar la cancha de Gimnasia ya que fue titular el 29 de octubre de 2023 en la victoria millonaria 2-1 con goles de Cristian Tarragona para el Lobo, Paulo Díaz y Salomón Rondón para la visita.

En estos tiempos de grandes figuras jugando fuera del país es raro ver a los campeones del mundo en nuestras canchas, al margen de los regresos a nuestro fútbol de Leandro Paredes y el propio Fideo o los mencionados jugadores de River, tan campeones del mundo como los demás pero no figuras excluyentes. En los anteriores títulos del mundo, la mayoría de los futbolistas jugaban en Argentina, salvo Mario Kempes en 1978 y un grupo apenas más nutrido en 1986: Diego Armando Maradona, Jorge Valdano y Daniel Passarella. Así, en 1978, el fútbol se reanudo apenas después del título (Gimnasia igualó en el Bosque 3-3 con Atlanta el 30 de junio, cinco días después de la vuelta en el Monumental) y el 16 de julio tuvo la visita de un campeón del mundo (Américo Gallego) en la derrota 3-1 ante Newell’s Old Boys. Y en 1986, River vino al Bosque por la cuarta fecha pero no alistó a sus campeones del mundo (en plena Copa Libertadores) por lo que no jugaron Nery Pumpido, Oscar Ruggeri y Héctor Enrique. Fue victoria de los suplentes Millonarios 1-0 con gol de Néstor Gorosito. En la derrota ante Independiente 5-1 Gimnasia enfrentó en Avellaneda a los campeones mundiales de Independiente, Luis Islas, Néstor Clausen y Ricardo Bochini. Para que un campeón pisará el Bosque tuvo que esperar a la fecha 12, cuando el 28 de setiembre venció 2-1 a Vélez con goles de Miguel Ángel Ballejo. Ese día en el Fortín jugó José Luis Cuciuffo.

