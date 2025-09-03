Habilitaron la obra en el paso a nivel de Villa Elisa

VIDEO.- Obras, transporte y seguridad: debate de candidatos en EL DIA
VIDEO.- Obras, transporte y seguridad: debate de candidatos en EL DIA
Stornelli aceptó investigar sobre la filtración de escuchas a Karina
Otro crimen por inseguridad: robo, feroz paliza y muerte en Los Hornos
Alegría súper millonaria: una empleada y un calesitero, dueños de los $10 millones
Qué es y qué investiga la CIC: entre la lactancia, el suelo y los ministerios
En La Plata junto a Alak, Kicillof pondrá fin a la campaña oficialista
Milei viaja a Estados Unidos pero no visitará a Fátima Florez en Las Vegas
Piden ayuda para costear el tratamiento de una niña con una grave enfermedad
Extienden el plazo para regularizar deudas de APR con beneficios
VIDEO. Golpe comando a los padres de un ex presidente de Gimnasia
Confirmaron la absolución de un docente acusado de abuso sexual
Herman Krause en Brasil pelea por lograr revincularse con sus dos hijos
Detención domiciliaria por el cuadro de la Segunda Guerra que no aparece
VIDEO. EE UU destruyó un barco que había zarpado de Venezuela con drogas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Después de tres meses de obras, quedó habilitado un tramo vial crucial para Villa Elisa, que miles de automovilistas utilizan a diario para acceder a la Autopista Buenos Aires La Plata.
El tramo abarca la calle 415 bis entre 1 y 3 y sobre calle 3 desde 415 bis hasta 419, donde se realizaron trabajos de pavimentación.
El tránsito debía ser rehabilitado la semana pasada, pero ésto no ocurrió y desde la Comuna no se informó el motivo, lo que generó molestias entre los vecinos de la zona por los inconvenientes ocasionados.
Finalmente, la habilitación del tramo se concretó el lunes por la noche, cuando los vecinos vieron al propio intendente Julio Alak supervisando el trabajo y hasta quitando las vallas del lugar.
Sin embargo, ante la falta de información oficial, la mayoría de los automovilistas que a diario pasan por el lugar, ayer por la mañana, continuaban circulando por calle 44, arteria que, junto a sus transversales, quedaron prácticamente inutilizada por los pozos que se formaron debido a la gran afluencia de vehículos que pasaron por allí, incluidos colectivos y camiones. Ahora, los vecinos aguardan la recomposición del pavimento.
De esta manera, ya se puede circular con normalidad por calle 3, 415 bis y también por 1, que desemboca a metros del paso a nivel para tomar la autopista.
LE PUEDE INTERESAR
Docentes de una Técnica temen por sus cargos
LE PUEDE INTERESAR
Suspensión de clases en una escuela por una pelea
En estos tres meses circular por la zona se convirtió en una tortura tanto para los vecinos como para los automovilistas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí