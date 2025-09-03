Habilitaron la obra en el paso a nivel de Villa Elisa

Los trabajos se extendieron tres meses y generaron malestar / El Dia

Después de tres meses de obras, quedó habilitado un tramo vial crucial para Villa Elisa, que miles de automovilistas utilizan a diario para acceder a la Autopista Buenos Aires La Plata.

El tramo abarca la calle 415 bis entre 1 y 3 y sobre calle 3 desde 415 bis hasta 419, donde se realizaron trabajos de pavimentación.

El tránsito debía ser rehabilitado la semana pasada, pero ésto no ocurrió y desde la Comuna no se informó el motivo, lo que generó molestias entre los vecinos de la zona por los inconvenientes ocasionados.

Finalmente, la habilitación del tramo se concretó el lunes por la noche, cuando los vecinos vieron al propio intendente Julio Alak supervisando el trabajo y hasta quitando las vallas del lugar.

Sin embargo, ante la falta de información oficial, la mayoría de los automovilistas que a diario pasan por el lugar, ayer por la mañana, continuaban circulando por calle 44, arteria que, junto a sus transversales, quedaron prácticamente inutilizada por los pozos que se formaron debido a la gran afluencia de vehículos que pasaron por allí, incluidos colectivos y camiones. Ahora, los vecinos aguardan la recomposición del pavimento.

De esta manera, ya se puede circular con normalidad por calle 3, 415 bis y también por 1, que desemboca a metros del paso a nivel para tomar la autopista.

En estos tres meses circular por la zona se convirtió en una tortura tanto para los vecinos como para los automovilistas.