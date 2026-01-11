Soledad y Natalia Pastorutti aclararon los rumores de peleas en la mesa de Mirtha

Las cantantes de folklore Soledad y Natalia Pastorutti se sentaron en el primer programa de La noche de Mirtha y despejaron rumores de una posible enemistad entre ellas en el pasado.

Según se supo, Mirtha les consultó sobre los rumores de supuestas diferencias entre ellas. Las hermanas aprovecharon la oportunidad para aclarar el tema y recordaron anécdotas de la infancia en donde sí se peleaban. “Nos peleábamos mucho cuando éramos chicas, sí. Pero ella ganaba siempre”, contó Soledad.

Ambas coincidieron en que de pequeñas había muchos conflictos entre ellas, especialmente por la ropa. Soledad relató con humor que el motivo de disputa era por el guardapolvo que usaban para ir al colegio. “Nos levantábamos a las 7 para ir a la escuela. Teníamos los delantales colgados detrás de la puerta y me ponía cualquiera. Y ella me decía: ‘ese es el mío’”, contó entre risas.

Cuando Mirtha preguntó directamente si la separación en los escenarios de las hermanas había sido producto de algún conflicto entre ellas, Natalia respondió con tranquilidad: “No, no, siempre la acompañé. En algún momento estuve alejada de la parte pública pero siempre estuve ahí”, aseguró

La cantante recordó lo enriquecedor que fue para ellas recorrer el país y descubrir pueblitos durante más de 30 años de trayectoria compartida. “Es hermoso todo lo que vivimos en estos 30 años recorriendo el país”.

Finalmente, dijo que gracias al apoyo que le da Soledad, pudo embarcarse en su carrera como solista. "Decidí empezar mi carrera como solista con el apoyo de Sole porque significaba un gran desafío para mí”, concluyó.