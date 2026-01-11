Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

Soledad y Natalia Pastorutti aclararon los rumores de peleas en la mesa de Mirtha

Las cantantes de revelaron anécdotas de su infancia y aseguraron que nunca existió un conflicto personal entre ellas a lo largo de sus carreras.

Soledad y Natalia Pastorutti aclararon los rumores de peleas en la mesa de Mirtha
11 de Enero de 2026 | 07:47

Escuchar esta nota

Las cantantes de folklore Soledad y Natalia Pastorutti se sentaron en el primer programa de La noche de Mirtha y despejaron rumores de una posible enemistad entre ellas en el pasado.

Según se supo, Mirtha les consultó sobre los rumores de supuestas diferencias entre ellas. Las hermanas aprovecharon la oportunidad para aclarar el tema y recordaron anécdotas de la infancia en donde sí se peleaban. “Nos peleábamos mucho cuando éramos chicas, sí. Pero ella ganaba siempre”, contó Soledad.

Ambas coincidieron en que de pequeñas había muchos conflictos entre ellas, especialmente por la ropa. Soledad relató con humor que el motivo de disputa era por el guardapolvo que usaban para ir al colegio. “Nos levantábamos a las 7 para ir a la escuela. Teníamos los delantales colgados detrás de la puerta y me ponía cualquiera. Y ella me decía: ‘ese es el mío’”, contó entre risas.

Cuando Mirtha preguntó directamente si la separación en los escenarios de las hermanas había sido producto de algún conflicto entre ellas, Natalia respondió con tranquilidad: “No, no, siempre la acompañé. En algún momento estuve alejada de la parte pública pero siempre estuve ahí”, aseguró

La cantante recordó  lo enriquecedor que fue para ellas recorrer el país y descubrir pueblitos durante más de 30 años de trayectoria compartida. “Es hermoso todo lo que vivimos en estos 30 años recorriendo el país”.

Finalmente, dijo que gracias al apoyo que le da Soledad, pudo embarcarse en su carrera como solista. "Decidí empezar mi carrera como solista con el apoyo de Sole porque significaba un gran desafío para mí”, concluyó.

LE PUEDE INTERESAR

La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata

LE PUEDE INTERESAR

Globos de Oro: otro duelo entre DiCaprio y Chalamet
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Guía de cines

“Empieza con D, siete letras” volvió a la cartelera y con una distinción

La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra madrugada de corridas y peleas en La Plata

Reprograman el Bon Odori: tras la cancelación por el mal clima, cuándo se realizará

Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA

Nacho Fernández, centro de todas las miradas en Estancia y con confianza: "Hay buen pie, muy buenos jugadores"

“Nos llevamos a los nenes”: minutos de pánico absoluto en plena avenida 7

Nac & Pop: la hija de Echarri y Dupláa veranea “en casa”

Habló el hermano de Juana Repetto: ¿por qué no la invitó al casamiento?

La Recopa, ahora, se jugará en 2027 y el Pincha no tiene el lugar asegurado
+ Leidas

Departamentos: Troglio apuntó a los “encantadores de serpientes”

La crisis del agua impulsa un boom de perforaciones en el Gran La Plata

El escenario menos querido, un consenso entre vetos y el funcionario que puso primera

Zaniratto y el Gimnasia 2026: "Se va conformando un plantel más rico y más importante"

Alquileres: por qué enero es un mes clave para buscar departamento

Groenlandia contra Trump: “No queremos ser estadounidenses”

Cerrar al lateral: otro de los grandes objetivos del Pincha

Por la inseguridad, un municipio convoca a militares retirados
Últimas noticias de Espectáculos

La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata

Globos de Oro: otro duelo entre DiCaprio y Chalamet

Mickey Rourke: la caída en desgracia de un gigante de Hollywood

“Hannah Montana”: Miley Cyrus, ¿se vuelve a poner su peluca rubia?
Policiales
¿Accidente o negligencia?: un grave episodio expone a la Bonaerense
VIDEO. Helicópteros platenses le dan pelea al fuego voraz en el Sur
Persecución de película, vuelco y cuatro detenidos
Dos adolescentes casi se matan por filmarse en una fábrica abandonada
VIDEO. Otra madrugada violenta en el centro de La Plata
Deportes
Zaniratto y el Gimnasia 2026: "Se va conformando un plantel más rico y más importante"
Cerrar al lateral: otro de los grandes objetivos del Pincha
Flu compite con Boca por el pase de Alexis Cuello
River, ante Millonarios, en el primer amistoso del año
Cerutti acordó su continuidad por otro año en San Lorenzo
La Ciudad
Súper Cartonazo por $4.000.000: los números de este domingo 11 de enero
Domingo soleado y con máxima de 29º en La Plata: cómo seguirá el tiempo durante la semana
Departamentos: Troglio apuntó a los “encantadores de serpientes”
La UNLP recibirá casi $323 mil millones de Presupuesto en 2026
La crisis del agua impulsa un boom de perforaciones en el Gran La Plata
Información General
La televisión cumple 100 años: el desafío de sobrevivir a la era de la IA
De la primera imagen a la inteligencia artificial imagen
Incendios en Chubut: tras el corte de ruta 40, rehabilitaron el tránsito entre Epuyén y El Hoyo
El gobierno de Chubut asegura que los incendios están "fuera de control" y se suman brigadistas al operativo
Los números de la suerte del sábado 10 de enero de 2026 según signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla